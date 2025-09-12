La artista Ela Fidalgo presenta la obra textil ‘Fragmento Ausente’, con la que inaugura la Gallery Weekend de Madrid
Cabezas, banderas y manos monumentales protagonizan la nueva exposición de la mallorquina y convierten la galería Marc Bibiloni un espacio de refugio
La artista mallorquina Ela Fidalgo ha presentado este jueves en la galería Marc Bibiloni de Madrid Fragmento Ausente, su nueva obra, a través de la cual invita al espectador a pausar y a mirar sin juicio el mundo que le rodea.
Siete lienzos y siete esculturas viajaron de la isla a la capital para celebrar la fiesta del arte contemporáneo, la Gallery Weekend, y ofrecer una experiencia multisensorial mediante el encanto de piezas artísticas imperfectas e inacabadas, que confrontan lo blando con lo duro.
Su destreza con las manos permite a Fidalgo jugar con diferentes formas y texturas, y fusionar en una misma obra pintura y bordado, así como levantar construcciones escultóricas que se sienten propias.
Fuerza expresiva
Ya en su ultima exposición en el Casal Solleric, en la que hizo partícipe a toda la ciudad, demostró la fuerza expresiva y el impacto social de sus creaciones.
Fidalgo, sensible como siempre al devenir del mundo que la envuelve y motivada por su espíritu reivindicativo, ha plasmado en Fragmento Ausente sus más profundas inquietudes, esta vez a través de la sumersión hacia lo más genuino del ser humano: el miedo, la pérdida, la compasión y la vulnerabilidad, muy lejos de los conflictos partidistas que colman el discurso contemporáneo.
Reclama así, a través de telas flotantes, colosales cabezas, banderas bordadas y manos descomunales, dejar de lado el cinismo institucional y hacer de la ternura un acto político.
En su presentación, Ela Fidalgo y su galerista y amigo, Marc Bibiloni, impresionaron al público con 14 piezas cuya grandeza imponían respeto y calidez a la vez.
