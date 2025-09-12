Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La artista Ela Fidalgo presenta la obra textil ‘Fragmento Ausente’, con la que inaugura la Gallery Weekend de Madrid

Cabezas, banderas y manos monumentales protagonizan la nueva exposición de la mallorquina y convierten la galería Marc Bibiloni un espacio de refugio

La exposición de Ela Fidalgo en la galería Marc Bibiloni de Madrid

La exposición de Ela Fidalgo en la galería Marc Bibiloni de Madrid / Instagram

Amanda Rotger

Palma

La artista mallorquina Ela Fidalgo ha presentado este jueves en la galería Marc Bibiloni de Madrid Fragmento Ausente, su nueva obra, a través de la cual invita al espectador a pausar y a mirar sin juicio el mundo que le rodea.

Siete lienzos y siete esculturas viajaron de la isla a la capital para celebrar la fiesta del arte contemporáneo, la Gallery Weekend, y ofrecer una experiencia multisensorial mediante el encanto de piezas artísticas imperfectas e inacabadas, que confrontan lo blando con lo duro.

Su destreza con las manos permite a Fidalgo jugar con diferentes formas y texturas, y fusionar en una misma obra pintura y bordado, así como levantar construcciones escultóricas que se sienten propias.

La artista mallorquina Ela Fidalgo

La artista mallorquina Ela Fidalgo / .

Fuerza expresiva

Ya en su ultima exposición en el Casal Solleric, en la que hizo partícipe a toda la ciudad, demostró la fuerza expresiva y el impacto social de sus creaciones.

Fidalgo, sensible como siempre al devenir del mundo que la envuelve y motivada por su espíritu reivindicativo, ha plasmado en Fragmento Ausente sus más profundas inquietudes, esta vez a través de la sumersión hacia lo más genuino del ser humano: el miedo, la pérdida, la compasión y la vulnerabilidad, muy lejos de los conflictos partidistas que colman el discurso contemporáneo.

Reclama así, a través de telas flotantes, colosales cabezas, banderas bordadas y manos descomunales, dejar de lado el cinismo institucional y hacer de la ternura un acto político.

En su presentación, Ela Fidalgo y su galerista y amigo, Marc Bibiloni, impresionaron al público con 14 piezas cuya grandeza imponían respeto y calidez a la vez.

TEMAS

