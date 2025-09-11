Siri Hustvedt protagonizará el Festival de Literatura Expandida a Magaluf

La escritora Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, protagonizará el Festival de Literatura Expandida a Magaluf. La prestigiosa autora de novelas como Todo cuanto amé y El mundo deslumbrante, traducidas a más de 30 idiomas, será entrevistada el viernes 3 de octubre a las 19 horas por la artista Paula Bonet.

Esta es la única visita a España de quien es un referente cultural internacional y también conocida como la mujer del escritor Paul Auster, fallecido el año pasado. Su hija, la cantante Sophie Auster, tiene vinculación con Mallorca. Siri Hustvedt es el nombre que encabeza el cartel más internacional del FLEM, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el hotel InnSide Calvià Beach.

Otra escritora norteamericana de renombre es Rita Bullwinkel, finalista del Premio Pulitzer 2025 con su primera novela, Headshot, que fue uno de los libros preferidos de Barack Obama en 2024 y uno de los mejores del año para The New York Times y The Guardian. Bajo el título Golpe de luz, acaba de llegar a las librerías españolas.

En cuanto al cartel de escritores nacionales, destaca Javier Cercas, que traerá su exitoso El loco de Dios en el fin del mundo, que continúa siendo uno de los libros más vendidos. Y de la escena literaria isleña sobresale Joana Marcús, el gran referente de la literatura juvenil en español y la segunda autora más vendida en España y Latinoamérica.

Inscripciones

El festival organizado por la librería Rata Corner y el hotel InnSide Calvià Beach ha presentado este jueves la programación completa de su quinta edición. El martes 16 de septiembre abrirá las inscripciones gratuitas para la cita literaria más importante de Mallorca, que reunirá a una treintena de escritores, a los que se suman más de una decena de artistas, músicos y profesionales de la cultura.

La edición más internacional hasta la fecha se completa con Helen Fielding, autora de Bridget Jones, y los argentinos Pedro Mairal y Dolores Reyes. Cabe destacar que John Boyne finalmente no estará presente por motivos personales.

Más escritores

Además se suman a esta quinta edición los escritores Isaac Rosa, Marta Jiménez Serrano, Sebastià Portell, Sandra Miró, Laura Gost, Alexandre Escrivà, Joan Llinàs, Rafael Tarradas y María Agúndez; los poetas Damià Rotger y Antoni Vidal Ferrando, las ilustradoras Ana Jarén y Check in Mela; los músicos Carlos Sadness y Miguel Marcos; la chef (y ganadora de MasterChef 10) María Lo y los comunicadores Mikel López Iturriaga y Lorena Macías.

Todo ello sin olvidar los nombres ya anunciados hace unas semanas: Megan Maxwell, Antònia Vicens, María Oruña, Eva Baltasar, Blanca Lacasa, Glòria de Castro, y la ilustradora Agustina Guerrero

Otras actividades

Además de los encuentros literarios, FLEM destaca por una nutrida programación complementaria con programación musical, las instalaciones artísticas ubicadas en las Secret Rooms, los podcasts en directo o las rutas guiadas por Magaluf, entre otras actividades.

Así, se ha anunciado la actuación musical de la intérprete francesa Anaïs Rosso durante el acto inaugural y la interpretación por parte de Bob Pop de De cuerpo presente. Una lectura en común en la que responde con nuevos poemas a los que incluyó hace 27 años en su poemario homónimo.

El escenario Travel to Zero, guía de turismo responsable que nace de la mano de Proa Group, acogerá las actuación en directo de Ona Mafalda, One Man Rocks, The Hawaiians y la propuesta escénica creado ad hoc para FLEM por Aina Zanoguera y Carme Serna “39º a l’ombra” en la que música y danza se mezclan y ponen al servicio de la narrativa de Antònia Vicens.

En el mismo escenario también se grabará un capítulo del programa de IB3 “Aire”, dirigido por Joan Cabot y en el que entrevistará a Catalina Feliu y los podcast Mucho Texto, Mamarracha y Llegir per Llegir conducido por Mariona Ramis y María Grande.

Durante el fin de semana los asistentes también podrán disfrutar de la Quadernit el quiz show de los creadores del Cuaderno de Blackie Books que ya convertido en un clásico del festival, la proyección de El diario de Bridget Jones, una ruta guiada y limpieza del área biológica crítica de la Marina de Magaluf con Cruz Roja, las rutas por Magaluf realizadas por un lado por Tomeu Canyelles y Gabriel Vives poniendo el foco en la historia, mientras que Toni Sorell de Rotuïlla dará a conocer el patrimonio gráfico y los neones.

Además se celebrará en Magaluf el campeonato europeo de escritores en el que participarán la selección española de fútbol ‘La Cervantina’ formada por escritores y sus homólogas italiana y alemana.

Secret Rooms

El espacio más disruptivo del festival, son las instalaciones artísticas ubicadas en las Secret Rooms. Hace una semana ya se anunciaron en una rueda de prensa celebrada en la Fundació Miró Mallorca los participantes de esta edición, entre los que destaca la presencia de Joan Miró con una muestra de litografías y la intervención del artista Albert Pinya que colabora con la patronista Gerogina Ordinas. Igualmente también participarán con una propuesta el muralista Sergi Solé y la ilustradora Patricia Bolaños y Ana Jarén. También se anunciarán distintos talleres ofrecidos gracias a la colaboración de Meliá Rewards.