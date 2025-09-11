Pesos y medidas

Del 15 de noviembre del año pasado y hasta el 30 de abril de este, el castillo de Bellver fue el espacio en el que se presentó una exposición sobre las medidas tradicionales de Mallorca, comisariada por Josep Lluis Pol i Llompart y coordinada por Magdalena Rosselló.

En esta muestra se expusieron elementos físicos, como un quintar i mig del siglo XIX elaborado con piedra y hierro, una romana datada en el siglo XVIII, pertenecientes ambos a la colección Biel Camps Ferrer, un reloj de sol de Llucmajor de 1870, una cadena de canar, un utensilio utilizado por los agrimensores o canadors, la misma báscula del Pes de sa Palla o los pesos des Carbó, entre muchas otras medidas que se encuentran dispersas en el Ajuntament de Palma, en colecciones privadas o en fundaciones de otras ciudades, como la Fundació Cosme Bauçà de Felanitx.

Además de esos objetos patrimoniales, la exposición contenía apartados didácticos en forma de paneles explicativos, como el dedicado a François Aragó, el científico francés que participó en la elaboración del metro como unidad de medida y que se instaló en s’Esclop, cerca del Galatzó, para desde allí poder contribuir a saber cuál era la longitud del meridiano elegido para definir la que sería la unidad de longitud estándar.

Tanto esos elementos físicos como los paneles explicativos daban una idea muy clara de cómo se medía en Mallorca hasta que llegó la unificación con otros países y entornos.

Después de unos meses, comisario y coordinadora firman un pequeño volumen en el que, en algunos apartados se explican algunas de las medidas, en otros se muestran fotografiadas y en muchos casos se amplía la información que se tenía cuando se preparó la muestra.

Interesante es el cuadro de equivalencias entre las divisiones de una misma medida como la quarterada o el quató o entre diferentes medidas que con el mismo nombre se utilizaban en zonas geográficas distintas, como por ejemplo la cana (medida agraria) de Mallorca y Montpellier.

Muy interesante es el apartado dedicado a la paremiología o estudio del saber popular. Aquí los autores han buceado en el refranero popular, han utilizado la entrevista particular con personas que todavía conocen la tradición oral o han echado mano del Diccionari Alcover Moll.

El pequeño volumen se cierra con una bibliografía específica sobre el tema dividida en dos apartados: por una parte, el específico referente a las medidas de Mallorca y otro sobre la expedición de Aragó y las aportaciones que llevaron a la invención del metro.