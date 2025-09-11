Milán restaura 'L'Uomo della Luce', la escultura de Bernardí Roig

La Ciudad Metropolitana de Milán ha recordado a las víctimas del 11S y en el 24 aniversario de estos atentados ha presentado la escultura L’uomo della Luce, de Bernardí Roig, totalmente restaurada. La obra, instalada en 2008, se había ido degradando y ya no se iluminaba debido a un fallo eléctrico.

La ceremonia en recuerdo de las víctimas de los atentados en Estados Unidos que ha tenido lugar en Milán ha concluido con la restitución a la ciudad de la obra de Bernardí Roig, tras la restauración llevada a cabo durante el pasado verano.

L’Uomo della Luce ha recuperado su esplendor original y vuelve a iluminar el espacio frente al edificio institucional con su belleza y su mensaje de esperanza, ha informado el gobierno metropolitano milanés. La restituación de la obra ha coincido con la presentación en Palma de la instalación Hem arribat a l'infern!, que se puede ver en el Museu de Mallorca hasta el próximo día 21 de septiembre.

Momento en que se descubre la escultura restaurada. / Città metropolitana di Milano

La obra representa a un hombre que avanza con dificultad en equilibrio sobre una viga de hierro inclinada, llevando sobre sus hombros un haz de diecisiete tubos de luz fluorescente, también blancos, que sin embargo no iluminan su camino: él avanza en la incertidumbre de la oscuridad, ha recordado el servicio de comunicación de la ciudad. Está realizada en bronce esmaltado en blanco y las luces que carga a su espalda se encienden por la noche.

La restauración de la estatua la ha llevado a cabo la empresa Open Care y la intervención requirió la retirada de la obra con una grúa desde su ubicación en Largo 11 de septiembre de 2001, su limpieza y posterior repintura al horno —como pidió el artista— llevada a cabo por una empresa especializada de Brescia. Mientras tanto, también se limpió y repintó la base de la obra. Antes de su recolocación, que tuvo lugar en los últimos días, se reemplazó el haz de tubos de luz, traído especialmente desde Inglaterra como el original, para completar el sentido pleno que el artista quiso dar a L’Uomo della Luce desde su concepción.

La escultura fue un encargo de la ciudad de Milán para recordar a las víctimas de un atentado con coche bomba en Via Palestro, pero posteriormente se dedicó a todas las víctimas del terrorismo.