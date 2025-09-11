Josep Colom: “Las partituras de Mozart y Ravel muestran la evolución del piano como instrumento”

Mozart y Ravel. ¿Cómo combinan esos dos compositores?

Los dos están entre mis preferidos. Y si a esto añadimos que este año se cumplen ciento cincuenta años del nacimiento del segundo, pues aún más razones para incluirlo en el programa. Y volviendo a su pregunta, le diré que combinan muy bien, de hecho, Ravel admiraba a Mozart y en sus obras para piano se nota esa admiración e incluso algo hay de influencia. Ahora bien, mientras que en Mozart me puedo permitir cierta libertad, e incluso añadir algunos pasajes de cosecha propia, en Ravel esto no está permitido, era muy exigente con la partitura y debo respetarlo.

¿Improvisaciones?

Sí, entre movimiento y movimiento el intérprete, que muchas veces era el mismo compositor, improvisaba interludios, una tradición muy extendida en el siglo XVIII i principios del XIX pero que fue desapareciendo. Yo la he recuperado. Incluso en un recital Chopin suelo añadir algunos elementos nuevos. Y no solamente lo hago en recitales, en mi último disco sobre las sonatas de Mozart he añadido música improvisada. En Ravel esto no estaría permitido

¿Cómo será su lectura de esas sonatas mozartianas, después de años ofreciéndolas?

Siempre pueden decirse cosas nuevas, pues en cada concierto te sitúas de manera diferente. La partitura es la misma, pero la interpretación es nueva cada vez. Detalles, pequeños fraseos, el uso del pedal, esas pequeñas cosas pueden cambiar cada vez que te pones ante la misma pieza.

Hace cuatro años, en la isla, alternó Brahms con Ravel ¿qué tiene el compositor francés que le seduce tanto?

Me seduce su claridad, su capacidad de transformarse sin dejar de ser él. Ravel es reconocible en cada obra, siendo diferente al mismo tiempo. Parece que se disfraza, aunque siendo identificable. Sin dejar de ser el mismo Ravel, se renueva en cada obra. Y le diré que su opus pianístico es muy pequeño, comparado con el de otros compositores. Toda la obra para piano de Ravel puede mostrarse en dos recitales. Él no pretendió nunca ser un gran pianista, pero supo entender el teclado de manera única. Ravel es un referente.

Usted tiene una obra compuesta en homenaje al compositor francés, 'Fantaisie en hommage au Gran Maurice'.

Cierto, la escribí utilizando superposiciones de temas ravelianos, Un homenaje, sin duda, desde mi perspectiva de intérprete y admirador.

El propio Ravel tiene un homenaje a Couperin.

Y en él se permite escribir una fuga, cosa rara en el compositor del barroco. Ravel toma las ornamentaciones propias de Couperin y las convierte en figuras llenas de virtuosismo propias de un clavecín de dos teclados, cuando son para el piano, que tienen un solo teclado. Es una obra difícil pero que engancha y seduce.

Ravel y Mozart compusieron para pianos diferentes, no era el mismo instrumento el que conocieron uno y otro.

Y le diré que se nota esa evolución. En Mozart hay menos notas y el uso del pedal es menos exigente. Ravel, en cambio, ya contó con un piano más elaborado técnica y acústicamente. Por tanto, sí, las partituras de Mozart y Ravel muestran la evolución del piano como instrumento.

Hace cuatro años ya afirmaba a este periódico que agradece lo que se le ofrece como músico y cómo ser humano. ¿Cómo es ser músico en ese entorno tan convulso?

No lo sé, ni sé si puedo aportar algo al respecto. Da miedo lo que pasa, esa violencia, que siempre ha existido, ahora se ha vuelto más perversa a través de una tecnología impensable años atrás, una tecnología que permitiría la autodestrucción. Me siento impotente, así que me pregunto ¿qué puedo hacer sino tocar lo mejor que pueda y hasta dónde pueda? Crecí con el piano y mi vida está ligada a él. No sé por qué llegué a ser músico, fue como una cosa natural. Y ¿para qué sirve lo que hacemos los artistas? No tengo respuesta, debemos hacerlo sin pensar demasiado si sirve para algo. ¿Sabe una rosa por qué o para quién huele? Simplemente, necesito hacer lo que hago.

Usted parece eludir el protocolo típico de los conciertos de clásica. ¿Deberíamos cambiar esa liturgia que puede resultar anticuada a los jóvenes?

Seguramente sería bueno cambiar algunos aspectos. En mi caso, creo importante dirigirme al público explicando las obras antes de interpretarlas, de esta manera rompo la cuarta pared que muchas veces nos separa del oyente. Y el público lo agradece. El intérprete debe dejar de ser un sumo sacerdote o, peor aún, un reloj de cuco que sale, toca y se va. Y otra cosa: ¿Por qué enfadarse si se aplaude entre movimientos? En el jazz se hace, se interrumpe la sesión para aplaudir, y no pasa nada. Es un tema de costumbres. La música es una, sea clásica o popular. Pierre Boulez fue contemporáneo de los Beatles. Dejemos atrás los abismos.

En unas semanas tocará el 'Cuarto Concierto' de Beethoven en Barcelona. Aquí viene solo para un recital. ¿Se prepara diferente?

Cuando tocas con orquesta o con un grupo de cámara, debes consensuar el estilo. Ahora bien, con las orquestas, sean las que sean, los solistas cada vez realizamos menos ensayos, así que no se deja mucho margen al detalle, por tanto, se consensúa lo esencial. Aunque eso sí, aviso siempre que durante el concierto puedo variar algunas cosas, pues cada interpretación es nueva.