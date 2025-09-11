Jaime Anglada recibe el alta en el hospital de Son Espases

Jaime Anglada ha recibido el alta del servicio de Traumatología de Son Espases, según ha comunicado el hospital. A partir de ahora, el cantautor continuará su rehabilitación en otro centro.

Anglada fue atropellado el 8 de agosto cuando iba en moto y a consecuencia de este accidente fue ingresado en la UCI de Son Espases en estado de extrema gravedad y con un politraumatismo. Fue el pasado día 26 cuando fue trasladado a una planta de cuidados intermedios, donde su evolución “ha sido muy favorable”, detalla el comunicado del hospital.

En este tiempo ingresado, el cantautor ha sido operado en dos ocasiones, de la cadera y de la mandíbula, con un resultado exitoso.

Las últimas semanas las ha pasado en planta, donde recibió la visita de Felipe VI, amigo suyo desde la juventud, el pasado fin de semana. Tanto el rey como la reina Letizia han seguido muy de cerca la recuperación de Anglada desde el día del atropello.

Cabe recordar que el conductor del vehículo que le arrolló en la calle Joan Miró de Palma, alrededor de la 1:30 horas, se dio a la fuga y fue detenido horas después en su domicilio. Quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros el pasado 28 de agosto.