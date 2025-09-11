El documental 'Sacar pecho' se estrena en el Teatre Principal de Palma con lleno absoluto

Éxito absoluto en el estreno del documental Sacar pecho. De viaje con el miedo, celebrado la noche del miércoles en el Teatre Principal de Palma.

Rodado íntegramente en Mallorca, el documental narra el viaje simbólico y real de ocho mujeres diagnosticadas de cáncer de mama —Ana, MariPau, Joana, Bel, Mar, Eva, Sheriline y Leire— que recorren la ruta de Sa Travessa, atravesando la Serra de Tramuntana de punta a punta.

Sus testimonios, entrelazados con la visión de especialistas médicos, construyen un relato honesto y esperanzador sobre cómo afrontar la enfermedad y el miedo.

Dirigido por Rubén Capilla y Álex Rodríguez, producido por vivirdelcuento Comunicació y creado por de las periodistas Mar Comín, Mar Puigserver y Virginia Galiano, el documental surge de la iniciativa de un equipo médico formado por la oncóloga Antònia Perelló, el cirujano Valerio Corazza y la psicooncóloga Mònica Martí. También cuenta con la colaboración de la Fundación SOLTI, referente en investigación clínica del cáncer en España.

Seis de las ocho protagonistas de la película con las doctoras Antònia Perelló, Mònica Martí y Cata Sampol / .

El acto contó con la presencia de representantes institucionales, entre ellos el presidente del Consell de Mallorca y la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears; cineastas como Toni Bestard y Ernest Riera; representantes de empresas y medios de comunicación; así como profesionales sanitarios, familiares y amigos que arroparon a las grandes protagonistas: las ocho mujeres que dan vida a esta historia.

La proyección se enmarcó dentro de los actos de celebración de la Diada de Mallorca 12 de setembre, organizados por el Consell de Mallorca, institución que ha abanderado este proyecto con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer de mama.