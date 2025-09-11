Bad Bunny reconoce que no actuará en EE.UU por miedo a que Inmigración haga redadas en sus conciertos

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha reconocido que una de las razones por las que no pasará con su gira 'Debí tirar más fotos' por Estados Unidos es por su preocupación por las deportaciones masivas de latinos en el país, concretamente por miedo a que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pudiera hacer redadas en sus conciertos.

"Pero estaba el problema de que, joder, el puto ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho", ha explicado el cantante en una entrevista para la revista inglesa i-D, al ser preguntado por las razones de su ausencia en el país norteamericano, donde ha actuado con el resto de sus tour.

Bad Bunny se encuentra en el final de su residencia en Puerto Rico, su país natal, donde este 14 de septiembre completará las treinta fechas que ha hecho en el Coliseo de San Juan durante más de dos meses.

Así, ha señalado que sus seguidores estadounidenses pueden acudir a Puerto Rico para verle en directo, al igual que el resto de sus oyentes latinos y puertorriqueños que vivan en Estados Unidos, y ha destacado el hecho de que Puerto Rico es un "territorio no incorporado" de EE.UU.

"Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces. Todos (los conciertos) han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero, concretamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos... La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo", ha terminado.

En España, Bad Bunny también tendrá una residencia de 12 fechas el próximo año en España, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid --10 entre mayo y junio-- y en el Estadi Olímpic de Barcelona --actuará el 22 y 23 de mayo--. Ha colgado el cartel de 'todo vendido' en todos los conciertos, vendiendo más de 600.000 entradas en menos de 24 horas. La promotora Live Nation lo calificó como "historia". "Bad Bunny rompe todos los récords", aseguraba.