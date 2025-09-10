Valeria Maculan activa su arte con las voces de la coral de la UIB y los tejidos Bujosa

La artista argentina Valeria Maculan inaugura este miércoles, 10 de septiembre, en Son Tugores, Alaró, una instalación en la que ha trabajado con telas de llengües de la firma Bujosa y en la que las voces de la coral de la UIB jugarán un papel fundamental. Este montaje artístico, Llengua de foc, forma parte de la Biennal B, propuesta impulsada por Es Baluard y el Consell de Mallorca para unir arte contemporáneo y artesanía, y se podrá ver hasta el próximo día 30.

La pieza central es un gran telón suspendido que atraviesa la sala expositiva de Son Tugores en el que Maculan ha incorporado telas de llengües y otras tradicionales, combinados con tejidos blanco y negro, siguiendo patrones de sus trabajos anteriores. En el interior de esta gran pieza se encuentran los trajes del coro, acompañados por una serie de máscaras de madera cuyas bocas adoptan la forma de megáfonos, diseñadas para proyectar la voz. Será el Ensemble vocal de la UIB, dirigido por Núria Cunillera, el que active este conjunto al interpretar canciones populares mallorquinas.

“Espero que el público sienta esta obra viva que se enciende con la voz, activando poéticas entre los cuerpos, el tiempo, las memorias y los saberes”, manifiesta la creadora.

Llengua de foc se convierte así en un espacio intermedio entre lo escénico y lo colectivo, donde lo textil, la voz y la memoria popular se entrelazan, destacan desde Es Baluard.

Valeria Maculan visitó el taller textil de Bujosa el pasado mes de junio, tras aceptar la propuesta de los comisarios de la exposición, Alicia Ventura e Iñaki Martínez Antelo. “El lugar es precioso, lleno de historias y recuerdos que le dan un carácter especial”, comenta la artista sobre aquella visita a la fábrica, donde todas las telas eran “increíbles”.

Maculan, quien ya ha realizado instalaciones similares en otros lugares, ha incorporado los tejidos de Bujosa, la tela de llengües y la de trajes tradicionales, a su obra. “El título de la exposición es Lengua de fuego aludiendo a los dibujos presentes en los tejidos, cuyos patrones evocan formas de llamas. En mallorquín, “flàmules” designa precisamente esas figuras presentes en los diseños”, explica la artista.

Sobre el efecto que produce su instalación en el espectador, Valeria Maculan afirma que “es diferente en cada sitio” y que “es interesante lo que produce el canto, es algo que nos atraviesa y nos lleva a otro tiempo. Muy diferente a lo que provocan las artes visuales”.