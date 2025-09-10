El Govern conmemora el 150 aniversario de 'Lo pi de Formentor' y el 135 de 'La deixa del geni grec'

El Govern balear, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), conmemora este año el 150 aniversario de la publicación de Lo pi de Formentory el 125 aniversario de La deixa del geni grec, dos de las obras más significativas dentro de la producción poética de Miquel Costa i Llobera.

Según ha recordado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, Costa i Llobera (1845-1922) fue un poeta mallorquín considerado uno de los máximos representantes de la poesía catalana. Su obra ha transcendido las fronteras geográficas y temporales, y se ha convertido en un referente para generaciones de escritores en lengua catalana. Su influencia es palpable en el territorio de habla catalana, lo que hace de él una figura de gran relevancia dentro del ámbito lingüístico y cultural, destaca la Conselleria.

Con el objetivo de fomentar el conocimiento de la obra y la vida del poeta, en este año de conmemoraciones, esta institución ha organizado un concierto con el grupo Tallats de Lluna en torno al poema La deixa del geni grec.

Este jueves 11 de septiembre, a las 20.00 horas, tendrá lugar en el patio del edificio de Can Oleo, en Palma, un concierto gratuito a cargo del grupo Tallats de Lluna en torno al 125 aniversario del poema.

Tallats de Lluna es una formación de la Agrupación Cultural de Porreres formada por Catalina Garcia, Victòria Mayans, Miquel Móra, Margalida Rosselló, Jaume Rosselló, Llúcia Salleras, Caterina Sureda y Agnès Vanrell. El grupo musical de Porreres presentará una propuesta inédita, musicada y cantada, del poema La deixa del geni grec.

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha manifestado que la celebración de este concierto es una muestra más del compromiso de esta institución para fomentar la lengua catalana y la cultura de la comunidad.