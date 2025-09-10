El ciclo Cine Consciente contará con cuatro proyecciones y un certamen de vídeos cortos

La Fundación Mallorca Preservation y el Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF), en colaboración con MareReel, han presentado este miércoles, 10 de septiembre, la segunda edición del ciclo de cine medioambiental Cine Consciente, que busca generar conciencia sobre los principales retos ambientales de Mallorca y del planeta. Este año, entre el 24 de septiembre y el 25 de noviembre, proyectará cuatro películas documentales y acogerá un certamen de vídeos cortos.

El ciclo se desarrollará en el Estudi General Lul·lià con proyecciones abiertas al público a las 18:30 horas y contará con documentales de gran impacto internacional que abordan cuestiones clave como la biodiversidad, el cambio climático, el turismo de masas y la preservación de los océanos, según han avanzado sus responsables.

Las películas que se proyectarán son El mecanismo invisible (24 de septiembre), Before the Flood (en el marco del EMIFF, 25 de octubre), Majorca Observed (5 de noviembre) y Ocean with David Attenborough (25 de noviembre).

"Nuestro objetivo es conectar a la ciudadanía con los desafíos medioambientales a través del cine. Cada documental está relacionado con el trabajo de conservación que llevamos a cabo desde la Fundación Mallorca Preservation, mostrando cómo la acción individual y colectiva puede marcar la diferencia", ha explicado la directora de esta entidad, Ana Riera.

La directora del Evolution Mallorca International Film Festival, Sandra Lipski, ha destacado el valor del cine como herramienta educativa y de transformación. "El cine tiene la capacidad de inspirar y emocionar, y por eso creemos que es un vehículo esencial para transmitir la importancia de cuidar nuestro planeta", ha añadido.

El ciclo contará además con MareRell, un certamen de vídeos cortos que busca acercar el mar a la sociedad a través de la mirada de jóvenes creadores. Los reels finalistas se proyectarán el 25 de octubre en el marco del EMIFF.