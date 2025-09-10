Bernardí Roig crea un 'falso' holograma para hablar de la ausencia de los Bous de Costitx

El artista Bernardí Roig ha dado forma a “un delirio”, como define él mismo el proceso creativo de Hem arribat a l’infern!, una instalación que inaugura este jueves, 11 de septiembre, en el Museu de Mallorca y que trata de la “ausencia” de unas piezas patrimoniales históricamente reclamadas: los Bous de Costitx. El gran altar que ha montado con réplicas en yeso de esas esculturas, que permanecen en el Museo Arqueológico Nacional, se presenta ante los ojos del espectador como un “relicario de fragmentos” con apariencia de holograma tras unos ventanales gracias al juego de luces estroboscópicas. La propuesta forma parte de la Biennal B, una colaboración de Es Baluard y el Consell, y se podrá ver hasta el próximo 21 de septiembre.

Bernardí Roig explica detalles de su trabajo artístico a Maria Gràcia Salvà, Antònia Roca, David Barro y Guillem Ginard. / Ana B. Muñoz

Bernardí Roig deja muy claro que esta instalación artística en el Museu de Mallorca hay que verla por la noche para apreciar este “trampantojo electrónico” que ha creado y que no deja de ser “una exposición sobre lo que falta”, esas talayóticas cabezas de toro que unos labradores hallaron en Son Corró, en Costitx en 1985. Al descubrir los cuernos, uno de ellos pronunció “Hem arribat a l’infern!”. Hoy, esa frase titula la exposición y se puede leer a lo largo de un alto bloque de poliestireno que recibe al visitante en el patio del museo. “Hay dos esculturas y una no imagen”, resume el artista refiriéndose a esa torre, a la escultura en bronce bañada en oro de un cuerno que también se exhibe y al altar en el que reposan los moldes de los Bous de Costitx, unos realizados en las décadas 30 y 80 del pasado siglo, y que estaban en el depósito de Ca la Gran Cristiana, y otras que Roig y su equipo de asistentes hicieron recientemente, con motivo de su exposición Caps [y] Bous. El tercer cuerno, en el Museo Arqueológico Nacional.

La gran pieza que recibe al visitante en el patio del Museu de Mallorca. / Es Baluard

“Esta es la primera vez que hago una exposición en un museo de arte histórico en la que no establezco una dialéctica con la colección, porque aquí, precisamente, hablo de lo que no está, de lo que falta. Esta es una exposición que trata de la ausencia, esa ausencia son los Bous de Costitx”, ha relatado Roig durante la presentación, en la que ha estado acompañado por Antònia Roca, consellera de Cultura del Consell de Mallorca, el director insular de esa área, Guillem Ginard, David Barro, director de Es Baluard, y de Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca. La pieza principal se muestra tras unos ventanales, como si fuera un “altar de escombros desamparados que están contando, precisamente, la manera de dar forma a lo que falta”, ha explicado el artista. En este proyecto ha experimentado con la tecnología: “Nunca había usado jamás la luz estroboscópica, lo que significa el centelleo, lo que es una ilusión óptica, lo que es el eco de una imagen, el instante”, ha remarcado.

Algunas réplicas que el artista ha utilizado para su instalación. / Ana B. Muñoz

En la inauguración de este jueves, a las 20 horas, intervendrá el grupo de percusión Sa Fil·loxera de l’Infern, de Binissalem. Su sonido se grabará y será el que acompañe a la instalación durante el resto de días en que permanezca abierta y durante la Nit de l’Art. El proyecto ha sido comisariado por Sofía Borrás y Jackie Herbst y finalizará con una conferencia performativa a cargo de Fernando Castro Flórez en Son Corró, el 25 de septiembre, a las 19 horas.