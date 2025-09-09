La VII Setmana de la Dramatúrgia contará con clases a cargo de Lola Arias y Alberto Conejero

La VII Setmana de la Dramatúrgia, organizada por la Associació de Dramaturgs i Dramaturgues de les Illes Balears (ADIB), conectará textos, danza y artes visuales bajo el título de Interseccions. La edición de este año contará con un taller impartido por la creadora Lola Arias y una masterclass a cargo del Premio Nacional de Literatura Dramática Alberto Conejero, entre otras actividades.

El taller Arxiu Viu, impartido por Lola Arias, tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en Sa Trencadora de Son Servera. Según ha explicado la ADIB, en esta formación se abordará cómo transformar archivos y procesos de investigación en material escénico vivo a través de técnicas performativas.

El 31 de octubre, Alberto Conejero ofrecerá una clase magistral en la Escuela Superior de Arte Dramático de las Islas Baleares. Bajo el título Hay que salvar el fuego: cinco apuntas sobre la escritura para la escena, el dramaturgo madrileño compartirá reflexiones sobre sus procesos de escritura a partir de obras que ya forman parte del imaginario contemporáneo como La geometría del trigo o La piedra oscura.

El 1 de noviembre por la mañana, en el Espai el Tub, Lola Arias impartirá otra masterclass sobre Ficciones de lo real: procedimientos documentales para la reconstrucción del pasado. Y por la tarde, en Es Local (Son Cladera), tendrá lugar el taller El text sua, el cos escriu, una iniciativa conjunta entre la ADIB y la Apdib.

Por último, el 9 de noviembre, el Teatre Principal de Palma acogerá la quinta edición del Slam de Dramatúrgia.