Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Setanta-cinc «September»

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Royal Albert Hall de Londres. Any 1950. Sobre l’emblemàtic escenari l’Orquestra Philharmonia. En el pòdium, com a director, el mític Wilhelm Furtwängler. Al seu costat, dreta, la gran Kirsten Flagstad, la soprano noruega. En el programa, les conegudes com a Quatre darreres cançons de Richard Strauss: Frühlíng (Primavera), September (Setembre), Beim Schlafengehen (En anar a dormir) i Im Abendrot (Posta de sol). Delicioses totes quatre. Tant, que m’atrevesc a qualificar-les com al millor opus vocal del segle XX.

Strauss no va poder assistir a aquesta estrena. Havia mort el mes de setembre de l’any anterior, així que, enguany fa setanta-sis anys del seu traspàs i setanta-cinc d’aquella nit memorable, en la qual la veu de la Flagstad va cantar el text de Hermann Hesse:

El jardí es marceix,

el fred de la pluja cau lentament.

Sobre les roses hi ha una boira

i el somni de l’estiu es fon.

L’estiu somriu,

sorprès dins el somni del comiat;

lentament tanca els grans ulls cansats,

i el vent li fa caure els cabells daurats.

A poc a poc s’inclina i es deixa anar:

en silenci entra a la nit.

Poesia en estat pur, aquest September. I no només aquesta cançó sobre textos del poeta alemany, amb les altres tres també es frega la perfecció.

I per acabar, dues recomanacions: Primera: Aquest setembre, setanta-cinc anys després de la primera audició pública, escoltau aquestes quatre joies musicals. Teniu versions per a tots els gustos, ja que les grans sopranos les han enregistrades. Segona: Mirau de trobar la pel·lícula The Year of Living Dangerously, dirigida per Peter Weir i amb Mel Gibson, Sigourney Weaver i Linda Hunt (oscaritzada per aquest paper travestit). A la banda sonora escoltareu Beim Schlafengehen interpretada per la soprano Kiri Te Kanawa acompanyada per la London Symphony Orchestra, sota la batuta d’Andrew Davis.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents