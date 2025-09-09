Setanta-cinc «September»
Royal Albert Hall de Londres. Any 1950. Sobre l’emblemàtic escenari l’Orquestra Philharmonia. En el pòdium, com a director, el mític Wilhelm Furtwängler. Al seu costat, dreta, la gran Kirsten Flagstad, la soprano noruega. En el programa, les conegudes com a Quatre darreres cançons de Richard Strauss: Frühlíng (Primavera), September (Setembre), Beim Schlafengehen (En anar a dormir) i Im Abendrot (Posta de sol). Delicioses totes quatre. Tant, que m’atrevesc a qualificar-les com al millor opus vocal del segle XX.
Strauss no va poder assistir a aquesta estrena. Havia mort el mes de setembre de l’any anterior, així que, enguany fa setanta-sis anys del seu traspàs i setanta-cinc d’aquella nit memorable, en la qual la veu de la Flagstad va cantar el text de Hermann Hesse:
El jardí es marceix,
el fred de la pluja cau lentament.
Sobre les roses hi ha una boira
i el somni de l’estiu es fon.
L’estiu somriu,
sorprès dins el somni del comiat;
lentament tanca els grans ulls cansats,
i el vent li fa caure els cabells daurats.
A poc a poc s’inclina i es deixa anar:
en silenci entra a la nit.
Poesia en estat pur, aquest September. I no només aquesta cançó sobre textos del poeta alemany, amb les altres tres també es frega la perfecció.
I per acabar, dues recomanacions: Primera: Aquest setembre, setanta-cinc anys després de la primera audició pública, escoltau aquestes quatre joies musicals. Teniu versions per a tots els gustos, ja que les grans sopranos les han enregistrades. Segona: Mirau de trobar la pel·lícula The Year of Living Dangerously, dirigida per Peter Weir i amb Mel Gibson, Sigourney Weaver i Linda Hunt (oscaritzada per aquest paper travestit). A la banda sonora escoltareu Beim Schlafengehen interpretada per la soprano Kiri Te Kanawa acompanyada per la London Symphony Orchestra, sota la batuta d’Andrew Davis.
