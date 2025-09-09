Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rock & Press celebra sus 20 años con un gran concierto en ses Voltes y diez bandas amigas

Este festival tendrá lugar el 25 de octubre de 16.30 a 23 horas y se repasarán los éxitos de este grupo formado por periodistas

Rock &amp; Press se sube de nuevo al escenario.

Montse Terrasa

Palma

El grupo musical Rock&Press cumple 20 años y lo celebrará en ses Voltes el próximo 25 de octubre, junto con otras bandas, durante un concierto que comenzará a las 16.30 horas y se prolongará hasta las 23 horas.

Rock & Press, el grupo que nació en 2005 formado por periodistas, quiere celebrar “un último disparo, en grata compañía”. Sus "canciones reivindicativas, sobre dádivas, desvíos de fondos públicos, clientelismo, infraestructuras faraónicas, licitaciones a dedo y dudosas recalificaciones", como ellos mismo recuerdan, volverán a sonar en ses Voltes. El cartel del macroconcierto incluye 10 bandas amigas y cada una de ellas interpretará dos versiones del grupo homenajeado y un par de temas propios. Al final de la noche, los Rock&Press se despedirán de su público con media docena de sus clásicos. En sus filas estarán Mané Capilla, Carlos Grauches, Gabi Rodas y dos músicos muy queridos, ha anunciado la formación que celebra los 20 años.

La lista de bandas invitadas a este festival, que tendrá a Riki López como maestro de ceremonia, incluye a Encruïa, Mapaches, Toni Verd & Jon Cilveti, Korpus Khristie, Cohete Palmera, Pep de Diabéticas, Tots Sants, El Estado y Jose Domingo. El artista Albert Pinya firma el cartel del concierto, que estará dedicado a una pronta recuperación de Jaime Anglada, quien iba a estar en esta fiesta. “Macià, en funciones de regidor inclasificable, y Carlos Penas, artista amado, también participarán”, ha señalado Rock & Press.

Desde 2005 a 2011, el grupo Rock & Press llevó a los escenarios un tipo de denuncia peculiar: periodistas ejerciendo de rockeros. Publicaron tres CD (Cemento, Korrupción y Krisis) y ofrecieron cerca de un centenar de actuaciones, tanto en Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) como Madrid y Barcelona. En 2021 escenificaron El último ensayo en el Teatre Principal de Palma, donde estuvieron acompañados por los actores Clara Ingold, Salvador Oliva y José Torresma, representaron sus “aventuras, éxitos y fracasos bajo un formato de un ensayo 10 años después de su separación”, ha recordado el grupo en un comunicado.

