Nit de l'Art 2025: Joan Miró compartirá protagonismo con más de 60 artistas

No todo va a ser Joan Miró en las exposiciones de Palma, aunque queda claro que este año es el gran protagonista. También acaparará parte de los focos en la Nit de l’Art, que se celebrará el sábado 20 de septiembre, ya que quienes aún no han visto las cuatro muestras de Paysage Miró pueden aprovechar la noche de las artes visuales, en la que los galeristas y museos abren sus puertas de 18 a 23 horas.

Más de 60 artistas llenarán los espacios expositivos en la 29 edición de la cita organizada por la asociación Art Palma Contemporani. Las 14 galerías mallorquinas que forman esta entidad presentaron este martes su programación, además de la que organizan los centros culturales públicos, como el Casal Solleric, que ha propiciado «por primera vez un diálogo entre dos artistas latinoamericanos fundamentales del siglo XX», en palabras de Javier Bonet, concejal de Cultura de Cort. Se trata de los venezolanos Jesús Soto y Eugenio Espinoza.

A estos espacios expositivos se suman tres hoteles de Ciutat, que mostrarán obras de artistas, tanto consagrados como emergentes. De la mano de la galería Pelaires, el mallorquín Guillem Nadal exhibe una instalación en el Sant Francesc Hotel, mientras que Ramiro Oller expone en el Gran Meliá Victoria. Por su parte, Nivia Born acoge de nuevo trabajos de estudiantes del grado de Bellas Artes de Adema Escuela Universitaria.

Los artistas

En cuanto a las galerías, Aba Art ofrecerá una individual de Miquel Mesquida bajo el título Ikigai; Baró tendrá al artista mexicano Felipe Ehrenberg, con Arriba y Adelante, y Pharmakos, del pintor conocido como assume vivid astro focus.

Al CCA Andratx llega para la Nit de l’Art Charlie Stein y siguen las de Kasper Eistrup y Blair Saxon-Hill; la Fermay propone una colectiva titulada En forma con Edward Lipski, Damaris Pan y Elisa Braem, quien también protagonizará una individual en Es Baluard; Kewenig presenta a Renée Micoulaud; en Florit/Florit estará el reconocido Fermín Jiménez Landa, además de proyectos colectivos; la Bibi + Reus tendrá en el local de Palma a Maite y Manuel, con Plastic Street, y en Establiments, In Mystery, Worlds Collide, de Karolina Albricht, y Mindscape from the Chair, de Daniel Roibal.

La galería Maior celebra su 35 aniversario con una colectiva bajo el título La voluntat del paper, con artistas como Pilar Albarracín, Katinka Bock, Campano, Ferran García Sevilla, A. R. Penck, Santiago Sierra y Valeska Soares; y en la Pelaires se expondrá la colectiva Parsley, Sage, Rosemary and Thyme con más de una decena de artistas, así como una individual de Andrei Pokrovskii en el Cabinet.

También destacan las muestras de la Pep Llabrés Avui tot serà blau, de Rubén Rodrigo con poemas de Carmen Rotger; la Xavier Fiol, con las colectivas: An Ocean of Whiteness, en Sant Jaume, y Live Work Create en Garaje Son Armadams; mientras que 6a trae la individual de Lola Berenguer, P A T T E R N. Estímulo y memoria; y Tube Gallery se llena con la obra de Jack Burton y su Cynic’s Bedtime.

Espacios públicos

Los espacios públicos seguirán con las exposiciones de Joan Miró y novedades como la citada en el Casal Solleric, además de una instalación en Es Baluard de Sandra Cinto y Elisa Braem, las cerámicas de Margalida Escalas en el Espai Cor y una triple propuesta de la Fundació Miró con Grip Face, Stella Rahola y Mabi Revuelta, que presentarán la próxima semana.

Por parte del Consell, en el centro cultural de la Misericòrdia habrá una programación con muestras de Cati Bestard, Maria Genovard, Mar Agüera y Marcos Vidal, en colaboración con la asociación de críticos y comisarios de arte (ACCAIB).