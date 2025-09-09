Maria Escalas, escritora: «Cuando se pelean los poderosos, siempre pierde la gente humilde»

¿Qué sucedió en el pueblo de Llers?

Con la Guerra Civil prácticamente perdida, el ejército republicano tenía un polvorín en la iglesia de Llers. Para que los franquistas no obtuvieran este material, intentaron vaciar la iglesia pero, con el mal tiempo, no pudieron. Así que decidieron hacer explotar el polvorín. Avisaron a los vecinos del pueblo para que abandonaran sus casas, pero no esperaban el alcance que tuvo la explosión, que causó un cráter de 30 metros y la destrucción del 90 por ciento del pueblo.

La tragedia fue recogida con amplitud en la prensa de la época y se acusó a las hordas rojas.

Así es, y se prohibió que se reconstruyera el pueblo. Los habitantes de Llers tuvieron que vivir entre las ruinas, habiéndolo perdido todo.

Franco se interesó por este episodio, llegando a adoptar esta localidad.

En 1938 se creó el Servicio de Regiones Devastadas, cuyo fin era el de reconstruir lo perdido. Franco apadrinó Llers, pero su apoyo solo fue nominal. La noticia salió en los periódicos, pero no se tradujo en nada más. El pueblo no tuvo ninguna excepción fiscal ni ayuda monetaria alguna. Imagínate los vecinos, que habían pasado una guerra, y que encima la habían perdido, lo perdieron todo. Perdieron por partida doble.

¿Cuántas vidas se cobró la explosión?

El recuento oficial fue de 10 víctimas, pero seguramente hubo más, gente indocumentada... Piensa que Llers está justo al lado de la frontera, y pasaba mucha gente camino de Francia, lo que se llamó ‘La desbandá’. Hay un refrán africano que dice que «cuando los elefantes pelean, pierden las hormigas», y eso es lo que pasó no solo en Llers sino en toda España. Cuando se pelean los poderosos, siempre pierde la gente humilde. Lo que quise hacer con mi libro es hacer como un patchwork, retratar estampas, imágenes de diferentes gentes, tratándolas con el mismo cariño, ya sea Enrique Líster [oficial del Ejército Popular de la República] que una persona de extrema derecha.

¿Cómo nació la idea de escribir este libro, al que no sé si puedo llamarle novela?

El libro está catalogado como no-ficción, pero yo le he puesto ficción. Por ejemplo, hay cosas que pasaron en Mallorca, como las gentes que aparecen de los campos de trabajo. Franco reconstruyó España con mano esclava. En el libro hay una persona que trabaja en la reconstrucción y que, en realidad, estaba en el Camí dels Presos, aunque yo la ubico en Llers. El libro nació a partir de una sugerencia de la editora de Ara Llibres. Al principio, yo era un poco reticente, porque ya he escrito sobre la Guerra Civil y a mí me gusta variar un poco pero, cuando abrí la caja de Pandora y vi la cantidad de historias que orbitan en esta tragedia, entendí que tenía que escribirlo. El libro está protagonizado por muchos personajes, algunos reales, que existieron, como el alcalde, la maestra republicana del pueblo, llamada Carícia, o los hermanos Botella, y otros inventados y anónimos.

En los últimos tiempos, el odio y la intolerancia no dejan de crecer, con la derecha y la izquierda tirándose los trastos. ¿Teme que la historia se repita?

El libro tiene un arco temporal larguísimo. Empieza con la construcción de la iglesia en el siglo XVII y acaba con las primeras elecciones democráticas en 1978, cuando una niña, con esos aires que tiene la juventud, va a decirles a sus abuelos: «No os enteráis, las cosas van a ser ahora diferentes». «Qué va. Dentro de 40 años te van a decir que Franco no era tan malo», le responden los abuelos. Y eso es lo que hoy se está diciendo. Me espeluzna que la historia se repita. Como ocurrió hace un siglo, hoy también se blanquean los fascismos.

¿Cómo se enfrentó al proceso de escritura?

Todas mis escrituras son muy largas; cuando escribo, soy una persona de digestión lenta. Me gusta llegar al fondo, por respeto al lector. Lo que siempre hago es tratar a mis personajes con un gran cariño, incluso a los malignos.

No va quedar res llega un año y medio después de ganar el Ciutat de Palma con Matilde E., ¿en qué ha cambiado su vida como escritora a raíz de este galardón?

Dicen que nadie es profeta en su tierra; pues yo lo fui con Matilde E.. Todos los premios son importantes, pero el Ciutat de Palma es el galardón literario más importante que he ganado. Fue un gran honor recibirlo, y más viendo los nombres de su palmarés.