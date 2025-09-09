El mallorquín Nadal Roig logra el segundo premio en el Concurso Internacional de Órgano Paul Hofhaimer

El organista mallorquín Nadal Roig (Petra, 2000) ha logrado el segundo premio ex aequo en el XX Concurso Internacional de Órganos Históricos Paul Hofhaimer, celebrado este mes en Innsbruck, Austria. Este certamen está considerado uno de los más prestigiosos de Europa en su modalidad.

Con este reconocimiento, Nadal Roig Serralta se convierte en el primer organista español galardonado con este premio.

Nadal Roig comenzó su formación musical en la Escolania de Lluc con Rafel Riera y continuó en el Conservatorio Profesional de Música de Mallorca con Bartomeu Mut. Posteriormente, amplió estudios en la Universidad de las Artes de Berlín con Paolo Crivellaro y en el Conservatorio de Amsterdam con Pieter van Dijk. Actualmente, prosigue sus estudios en el Conservatorio de Milán con Lorenzo Ghielmi.

En 2023, Nadal Roig actuó como solista en la sala sinfónica de la Berliner Philharmonie y también fue uno de los protagonistas del Festival Internacional de Música Vila de Santanyí.

El Concurso Internacional de Órganos Históricos Paul Hofhaimer, fundado en 1969, se celebra cada tres años y a lo largo de su trayectoria ha reconocido a organistas de renombre internacional como Brett Leighton, Lorenzo Ghielmi, Pieter van Dijk o Mirko Ballico, entre otros. El jurado de esta edición ha estado formado por Katrine Bryndorf (Dinamarca), Maurizio Croci (Italia), Michael Schöch (Austria), Reinhard Jaud (Austria), Kimberli Marshall (Estados Unidos) y Wolfgang Zerer (Alemania).