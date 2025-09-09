Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joana Marcús y Bob Pop abrirán el FLEM 2025

Ambos participarán en la inauguración del festival de literatura que contará con la actuación musical de Anaïs Rosso

La escritora Joana Marcús.

La escritora Joana Marcús. / JOSÉ LUIS ROCA

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

Joana Marcús y Bob Pop abrirán el Festival de Literatura Expandida Magaluf (FLEM) el próximo 2 de octubre, en una inauguración que contará con la actuación de Anaïs Rosso y que tendrá lugar en el Hotel Innside Calviá Beach.

El acto inaugural del FLEM contará con una conversación entre la escritora mallorquina superventas Joana Marcús y la también escritora y periodista Marta Terrasa, a las 20 horas del día 2 de octubre.

Joana Marcús ha publicado este año Sempiterno, la segunda parte de la bilogía Extraños, cuya primera entrega fue Etereo. La joven escritora comenzó publicando sus textos en la plataforma Wattpad y después ha visto cómo sus libros han sido editados en papel. En la actualidad, es la autora de literatura juvenil que más libros vende en España.

El mismo día 2, a las 21.30 horas, el periodista cultural Bob Pop estará en el FLEM para interpretar uno de sus monólogos. Colaborador de programas de radio y de televisión, es autor de varios libros, como Un miércoles de enero y los dos volúmenes de diarios Días ajenos. En el festival también presentará su última obra, De cuerpo presente.

El FLEM celebrará su quinta edición entre el 2 y el 5 de octubre y ya ha confirmado la participación de Helen Fielding, autora de El diario de Briget Jones y la actuación musical de Ona Mafalda.

