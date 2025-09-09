Joana Marcús y Bob Pop abrirán el FLEM 2025

Joana Marcús y Bob Pop abrirán el Festival de Literatura Expandida Magaluf (FLEM) el próximo 2 de octubre, en una inauguración que contará con la actuación de Anaïs Rosso y que tendrá lugar en el Hotel Innside Calviá Beach.

El acto inaugural del FLEM contará con una conversación entre la escritora mallorquina superventas Joana Marcús y la también escritora y periodista Marta Terrasa, a las 20 horas del día 2 de octubre.

Joana Marcús ha publicado este año Sempiterno, la segunda parte de la bilogía Extraños, cuya primera entrega fue Etereo. La joven escritora comenzó publicando sus textos en la plataforma Wattpad y después ha visto cómo sus libros han sido editados en papel. En la actualidad, es la autora de literatura juvenil que más libros vende en España.

El mismo día 2, a las 21.30 horas, el periodista cultural Bob Pop estará en el FLEM para interpretar uno de sus monólogos. Colaborador de programas de radio y de televisión, es autor de varios libros, como Un miércoles de enero y los dos volúmenes de diarios Días ajenos. En el festival también presentará su última obra, De cuerpo presente.

El FLEM celebrará su quinta edición entre el 2 y el 5 de octubre y ya ha confirmado la participación de Helen Fielding, autora de El diario de Briget Jones y la actuación musical de Ona Mafalda.