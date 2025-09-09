Así fueron los inicios del breakdance en Palma en los años 80.

El perfil de Instagram Don Boombap ha rescatado en un vídeo los orígenes del breakdance en Palma, situados a mediados de los años 80, cuando la ola cultural del Hip Hop, procedente de Estados Unidos y de ciudades como Madrid, comenzó a extenderse por la isla.

Cartones en la calle y jams improvisadas

Los primeros escenarios de esta disciplina urbana fueron plazas y parques como Plaza España, el parc de Ses Estacions o el Paseo Marítimo, donde los jóvenes extendían cartones en el suelo para practicar sus giros, freezes y footworks. “Cualquiera puede bailar. Se necesita mucho ensayo”, explica uno de los protagonistas en el documental, donde se subraya el carácter comunitario y abierto del movimiento.

A menudo, los chavales se reunían para organizar jams improvisadas, que sumaban no solo a b-boys, sino también a grafiteros y DJs locales, consolidando así una escena cultural que en pocos años se transformó en un referente del Hip Hop balear.

De pasar la gorra a los primeros campeonatos

El vídeo recoge también cómo aquellos jóvenes aprendieron a bailar imitando pasos de películas o grabaciones, y cómo, tras sus sesiones en la calle, pasaban la gorra para juntar algo de dinero con el que después solían ir a una hamburguesería. “Tampoco nos da para comprarnos mucho más”, cuenta el joven entrevistado en el documental.

Con el tiempo, aquel grupo inicial no solo mantuvo viva la pasión por el breakdance, sino que llegó a participar en campeonatos organizados en Palma, sentando las bases de una cultura que aún hoy sigue inspirando a nuevas generaciones.