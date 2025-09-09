El grupo Komodo García despide el verano con 'Septiembre', su segundo EP
El grupo mallorquín Komodo García publica su segundo EP, Septiembre, este viernes, día 12, en todas las plataformas y en vinilo. Lo presentarán en Palma por partida doble: el 25 de octubre en la sala Es Gremi y el 8 de noviembre en Motorworld en el marco de la Fira B!
Con este nuevo trabajo rememoran sus veranos en Mallorca, el final de lo idílico y la vuelta a la rutina. Se trata de "una romantización en toda regla de la época más calurosa del año con el punto ingenuo que caracteriza a la adolescencia", según explican.
Desamor
Komodo García regresa con cinco canciones dedicadas a su época de adolescentes, a la que no quieren renunciar, y cantan al desamor, la friendzone, las adicciones y otros problemas generacionales.
El EP ha sido grabado en Tramuntana Estudis con el productor Jaume Gelabert, masterizado por Charly Chicago desde el barcelonés Chicago Way Studio y del que ya se conocían los temas Jim y Pam, Construyamos Septiembre y Anclado en ese atardecer.
- Adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
- El derribo del edificio de 31 de Diciembre diseñado por Gaspar Bennazar a punto de empezar
- El primer edificio de pisos de precio limitado abre en Manacor: así son por dentro y los requisitos para acceder
- Aviso naranja en Mallorca: fuertes lluvias y tormentas el martes y el miércoles
- Bonos de hasta 60 euros por persona en producto local para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos