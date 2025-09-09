El grupo Komodo García despide el verano con 'Septiembre', su segundo EP

El grupo mallorquín Komodo García publica su segundo EP, Septiembre, este viernes, día 12, en todas las plataformas y en vinilo. Lo presentarán en Palma por partida doble: el 25 de octubre en la sala Es Gremi y el 8 de noviembre en Motorworld en el marco de la Fira B!

Con este nuevo trabajo rememoran sus veranos en Mallorca, el final de lo idílico y la vuelta a la rutina. Se trata de "una romantización en toda regla de la época más calurosa del año con el punto ingenuo que caracteriza a la adolescencia", según explican.

Desamor

Komodo García regresa con cinco canciones dedicadas a su época de adolescentes, a la que no quieren renunciar, y cantan al desamor, la friendzone, las adicciones y otros problemas generacionales.

El EP ha sido grabado en Tramuntana Estudis con el productor Jaume Gelabert, masterizado por Charly Chicago desde el barcelonés Chicago Way Studio y del que ya se conocían los temas Jim y Pam, Construyamos Septiembre y Anclado en ese atardecer.