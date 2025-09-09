Los galeristas apuestan por la fotografía con el nuevo Mallorca Photofest
La primera edición del festival se inaugurará el 25 de abril de 2026, tendrá una periodicidad bienal y quiere coger el testigo del desaparecido Palma Photo
La primera edición de Mallorca Photofest se inaugurará el 25 de abril de 2026 y se sumará a las tres citas artísticas organizadas por los galeristas de la asociación Art Palma Contemporani (la Nit de l’Art, el Art Palma Brunch y el Art Palma Summer).
Tendrá una periodicidad bienal y quiere coger el testigo del desaparecido Palma Photo impulsando un festival que apuesta por la fotografía artística.
El propósito es acercar este tipo de imágenes no solo a las salas expositivas, sino también a otros espacios alternativos fuera del circuito tradicional de galerías y museos, extendiéndose por toda Mallorca, tal como explicaron desde la asociación.
Qué miramos, cómo y por qué
Destacan que, pese a que «vivimos rodeados de imágenes y las consumimos de forma constante, no siempre nos detenemos a reflexionar sobre qué miramos, cómo lo hacemos y por qué. Tampoco nos solemos preguntar qué distingue a una imagen corriente de una verdadera obra de arte».
De ahí nace Mallorca Photofest, abierto tanto a los profesionales como a aficionados a la fotografía.
Palma Photo nació en 2001, se celebró durante 11 ediciones y contó con nombres tan destacados como Joan Fontcuberta, Toni Catany y Alberto García-Alix, entre muchos otros, que participaron con exposiciones, conferencias y talleres.
Fue una iniciativa del galerista Xavier Fiol, quien recupera y lidera este nuevo proyecto como director del festival, acompañado por la comisaria de arte Montserrat Torras y el director del Arxiu del So i de la Imatge, Xisco Bonnín, con el respaldo de Art Palma Contemporani.
