El festival Ciclop celebra sus diez años con talento local

El Festival de Teatre Visual Ciclop de Sineu celebra sus primeros diez años con el talento local como protagonista. Esta décima edición tendrá lugar entre el 19 y 21 de septiembre con una participación mayoritaria de compañías de Baleares y un homenaje a la fallecida artista Gràcia Moragues, con un cabaret protagonizado por mujeres.

Este martes por la mañana se ha presentado en el C.IN.E. de Sineu la programación de la décima edición del Festival de Teatre Visual Ciclop, consolidado ya como un espacio de encuentro y de innovación de distintas artes escénicas en Baleares. A la presentación han asistido Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura del Govern, Tomeu Mulet, alcalde de Sineu, Marta Barceló, codirectora del Festival Ciclop y del C.IN.E., y Zúbel Arana, integrante del Col·lectiu Carns Soltes.

Zúbel Arana, Antònia Vidal, Tomeu Mulet, Marta Barceló y Pedro Vidal. / Macià Puiggrós Noguera

Los responsables del festival han explicado que en este aniversario han querido volver a las raíces y destacar el talento local, por lo que la mayoría de compañías son de Baleares, además de algunas catalanas, invitadas por el intercambio con otros certámenes.

Entre las propuestas destaca Skai is ful de Hermanas Picohueso, un estreno absoluto de teatro inmersivo. El circo contemporáneo tendrá una presencia destacada con Domte, de Nacho Flores, una pieza poética y visual que se podrá contemplar en la plaza des Fossar. La danza contemporánea y la tecnología se fusionarán en KIN: Episodi I – Cybil·la, de la compañía Baal, mientras que la creadora Inés Sarmiento presentará Hereva, que vincula cuerpo, tierra y legado femenino.

Música, Nit Canalla y diez años en fotos

El grupo mallorquín Pitxorines, el Cabaret Purpurina, que rendirá homenaje a Gràcia Moragues, “artista que hizo del circo un lugar de atrevimiento, resistencia y alegría”, aportarán la dosis de música. También lo hará la compañía Clownómadas con Utopia, montaje dirigido al público familiar.

De nuevo habrá una Nit Canalla, en la que un grupo de jóvenes crearán una pieza teatral colectiva, y las jornadas profesionales Ciclop PRO.

Una novedad de esta edición es la exposición fotográfica en la calle del C.IN.E. de Sineu, en la que se repasa la historia del festival. La intención de Ciclop es que sea un espacio de memoria compartida por artistas y público, además de una manera de hacer balance de esta década de teatro visual.