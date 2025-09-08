Este es el programa de la 36 Setmana del Llibre en Català en Palma
La 36 Setmana del Llibre en Català en Palma tendrá lugar entre el 17 y el 21 de septiembre en los jardines de La Misericòrdia. Este es el programa de actividades:
Miércoles, 17 de septiembre
18.00 h · Pregón a cargo de Antoni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear
19.00 h · Concierto inaugural con La Barraka Ska
Jueves, 18 de septiembre
17.00 h · Cuentacuentos: Contes per salvar el planeta, con el Pirata Pedorreta
18.00 h · Presentación del libro L'afany de coneixement compartit, de Isabel Graña, con Josefina Salord y Damià Pons
19.00 h · Homenaje a Joan Perelló, dirigido por Miquel Rayó y con recital de Miquel Àngel Adrover
Viernes, 19 de septiembre
17.00 h · Espectáculo infantil: Rinxonets d'or, a cargo de Elàstic Nou Produccions (a partir de 2 años)
18.00 h · Presentación de los libros ganadoresde los Premis Mallorca de Creació Literària 2024
19.00 h · Presentación de No va quedar res, de Maria Escalas, con Josep Manuel Vidal-Illanes
Sábado, 20 de septiembre
11.00 h · Cuentacuentos: Els misteris de la tieta Remei, con Vivimdelcuentu
12.00 h · Presentación Tapes i còctels amb oli de Mallorca, con degustaciónincluida (Joan Mayol, Lydia E. Larrey y Cristina Ortega)
13.00 h · Presentaciónde Perfectament imperfecta, de Carla Gràcia, con Miquel Àngel Lladó
17.00 h · Cuentacuentos: Guiu detectiu i l'ou desaparegut, de Susanna Isern y Toni Galmés, yfirma Rita Totlicau, de Andreu Llinàs
18.00 h · Charla sobre rondallística valenciana con Jordi Verdú y Caterina Valriu
19.00 h · Presentación de Una llum submergida, de Marc Cerdó, con Sebastià Perelló
Domingo, 21 de septiembre
11.00 h · Cuentacuentos: El peix irisat, con Contecontat
12.00 h · Recital poético Tan bonica i tirana, de Blanca Llum Vidal, con musical de Joana Gomila (Fundació Mallorca Literària)
13.00 h · Presentación de las guías didácticas de J.M. Llompart y Carme Riera, a cargo de Llucia Serra e Irene Zurrón, organizado por el Institut d'Estudis Baleàrics
17.00 h · Actividad infantil interactiva Salvatge – Els animals perduts, de Inés Massip (a partir de 7 años)
18.00 h · Clausura: mesa redonda Les xarxes socials parlen català. Cultura, llengua i literatura, con @co.torrita, @parlaras_mallorquins y @Juliameridac, moderada por Anna de la Salut
