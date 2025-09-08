Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el programa de la 36 Setmana del Llibre en Català en Palma

La Setmana del Llibre en Català de Palma llega a su 36 edición.

La Setmana del Llibre en Català de Palma llega a su 36 edición. / B.RAMON

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

La 36 Setmana del Llibre en Català en Palma tendrá lugar entre el 17 y el 21 de septiembre en los jardines de La Misericòrdia. Este es el programa de actividades:

Miércoles, 17 de septiembre

18.00 h · Pregón a cargo de Antoni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear

19.00 h · Concierto inaugural con La Barraka Ska

Jueves, 18 de septiembre

17.00 h · Cuentacuentos: Contes per salvar el planeta, con el Pirata Pedorreta

18.00 h · Presentación del libro L'afany de coneixement compartit, de Isabel Graña, con Josefina Salord y Damià Pons

19.00 h · Homenaje a Joan Perelló, dirigido por Miquel Rayó y con recital de Miquel Àngel Adrover

Viernes, 19 de septiembre

17.00 h · Espectáculo infantil: Rinxonets d'or, a cargo de Elàstic Nou Produccions (a partir de 2 años)

18.00 h · Presentación de los libros ganadoresde los Premis Mallorca de Creació Literària 2024

19.00 h · Presentación de No va quedar res, de Maria Escalas, con Josep Manuel Vidal-Illanes

Sábado, 20 de septiembre

11.00 h · Cuentacuentos: Els misteris de la tieta Remei, con Vivimdelcuentu

12.00 h · Presentación Tapes i còctels amb oli de Mallorca, con degustaciónincluida (Joan Mayol, Lydia E. Larrey y Cristina Ortega)

13.00 h · Presentaciónde Perfectament imperfecta, de Carla Gràcia, con Miquel Àngel Lladó

17.00 h · Cuentacuentos: Guiu detectiu i l'ou desaparegut, de Susanna Isern y Toni Galmés, yfirma Rita Totlicau, de Andreu Llinàs

18.00 h · Charla sobre rondallística valenciana con Jordi Verdú y Caterina Valriu

19.00 h · Presentación de Una llum submergida, de Marc Cerdó, con Sebastià Perelló

Domingo, 21 de septiembre

11.00 h · Cuentacuentos: El peix irisat, con Contecontat

12.00 h · Recital poético Tan bonica i tirana, de Blanca Llum Vidal, con musical de Joana Gomila (Fundació Mallorca Literària)

13.00 h · Presentación de las guías didácticas de J.M. Llompart y Carme Riera, a cargo de Llucia Serra e Irene Zurrón, organizado por el Institut d'Estudis Baleàrics

17.00 h · Actividad infantil interactiva Salvatge – Els animals perduts, de Inés Massip (a partir de 7 años)

18.00 h · Clausura: mesa redonda Les xarxes socials parlen català. Cultura, llengua i literatura, con @co.torrita, @parlaras_mallorquins y @Juliameridac, moderada por Anna de la Salut

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents