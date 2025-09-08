Luis Maraver: «Keops es lo más enigmático que se puede contemplar, lo más absoluto»

¿Cómo se enfrenta Luis Maraver a los estrenos de las exposiciones?

Las exposiciones las disfruto cuando las veo montadas. En la inauguración uno tiene que pasar el mal rato del jaleo, al que nunca me he acostumbrado, pero hay que vivirlo. Que Binissalem me nombre hijo adoptivo me produce emoción y orgullo.

Usted lleva en su oficio más de medio siglo. ¿Ya le puso rostro a su público?

Después de tantos años he conseguido muchos seguidores, personas que he ido conociendo, que creen en mi trabajo, y que se han enamorado de él.

Can Gelabert siempre estará en su corazón, un Casal de Cultura que se inauguró hace 25 años precisamente con una muestra suya.

Sí, al igual que Binissalem, donde vivo desde hace 33 años.

¿Qué le trajo a Binissalem?

La casualidad. Un amigo adquirió la casa donde vivo hoy y al cabo de unos meses se la compré a él.

¿Volvería a vivir en Palma?

No, demasiada gente, sobre todo por el centro.

¿Qué define dos exposiciones como Enigma y África?

Enigma nació a partir de un viaje a Egipto. Era 2006, mi primer viaje a este país, y quedé fascinado. El mundo egipcio me pareció espectacular, y empecé a pintar sobre ello. Comencé con apuntes y cuadros pequeños, hasta que me planteé pintar pirámides. Keops es lo más enigmático que se puede contemplar, lo más absoluto. Las dos pirámides de la exposición fueron pequeñas en un principio, y están hechas de añadidos. Yo las haría más grandes incluso, encuentro que les falta un metro por abajo.

¿Siempre quiso ir a Egipto?

Sí. Desde hace muchos años yo me denomino pintor-viajero. Desde niño viajar es una de mis grandes pasiones. Por suerte, y después de muchas luchas, conseguí dedicarme exclusivamente al arte, que de alguna forma me ha llevado a poder desarrollar esta pasión. Hace años que me planteo rutas para poder ver el mundo y pintar sobre ello. Siempre viajo acompañado de un cuaderno.

Tal y como está el mundo: malos tiempos para viajar.

Sobre todo he viajado por el Tercer mundo y de alguna forma te das cuenta de que vivimos en un sitio fantástico, en el sentido de calidad de vida. El mundo es un desastre en sus tres cuartas partes.

Artista solidario, en su caso vinculado a la ONG Llevant en Marxa.

Sí, también he viajado con ellos. Hice dos viajes a la Selva del Amazonas, el primero quizá sea el viaje más duro que he hecho en mi vida: no había nada que comer. Y con Llevant en Marxa también estuve en Etiopía, donde nació la otra exposición de Can Gelabert: África. En Etiopía estuvimos con varias tribus, como los Mursi y los Hamer. Aprovecho la infraestructura de la ONG, mientras ellos trabajan yo hago mis apuntes, paseo, leo y visito la zona. Llevant en Marxa me ha enseñado a ver el mundo de otra manera.

¿Qué viaje tiene en mente?

Ir a Madagascar, también con Llevant en Marxa.

¿Cuánto de enigma tiene el ejercicio artístico?

Yo soy disciplinado y me paso muchas horas en el taller pero hay muchos días que tengo la mente en blanco. Por eso necesito los viajes, me estimulan muchísimo. El mío es un trabajo que te da muchas satisfacciones pero también momentos muy ingratos. Intentar crear cada día es un reto.

¿Qué necesita en su taller para entregarse a un cuadro?

Intento crear un clima. Cada mañana abro las ventanas, pongo música y me siento en el sofá; contemplo todo el estudio, las obras que tengo comenzadas, porque siempre trabajo distintas obras al mismo tiempo. Y a partir de ahí espero que de alguna forma me vayan indicando el camino, el cuadro me tiene que hablar, decir algo. Si no sale nada le doy la vuelta y empiezo con otra cosa.

Como espectador, contemplar una exposición siempre supone un viaje.

Siempre, sí. Mi mayor placer es cuando la exposición ya está montada, y en soledad te recreas viendo tu trabajo. En el estudio lo ves de otras manera, cuando los cuadros están colgados recibes sensaciones diferentes. Incluso te permite analizar toda una vida. Mi primera exposición creo recordar que la hice en 1981. Lo dejé todo para dedicarme a la pintura, con todo el riesgo que eso conllevaba, y a día de hoy sigo viviendo de ella, yo y toda mi familia. Y eso no es nada fácil.

¿Qué ha cambiado en el mundo del arte en Mallorca en los últimos 30 años?

Hace 30 años había un mercado que hoy ha desaparecido. Antes la gente de aquí compraba obra, el artista que comenzaba tenía posibilidades de vender, hoy es mucho más difícil. Hay más galerías, pero a veces a mí me extraña cómo funcionan, cuesta entenderlas.