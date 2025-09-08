El IEB abre las inscripciones para el Club de Lectura de Carme Riera de este otoño

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha abierto las inscripciones para el Club de Lectura de Carme Riera, dirigido por Irene Zurrón, y programado desde el 13 de octubre al 15 de diciembre en Palma, que se organiza en el marco de los actos por los 50 años de la obra Te deix, amor, la mar com a penyora.

Las inscripciones se pueden hacer hasta el 26 de septiembre en la Biblioteca Pública de Can Sales de Palma y en los centros de catalán del IEB, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

El Club de Lectura de Carme Riera ofrecerá la posibilidad de la lectura de tres obras de la autora: el primer encuentro será el 13 de octubre, con la obra Temps d'innocència; el segundo el 3 de noviembre sobre La meitat de l'ànima; y el 1 de diciembre se centrará en Te deix, amor, la mar com a penyora.

Todos los encuentros serán a las 19 h en la Biblioteca Pública de Palma, Can Sales.

Como conclusión del club, el 15 de diciembre, a las 19 h, en el Archivo del Reino de Mallorca, tendrá lugar un encuentro con la autora, Carme Riera.

Toda la información se puede consultar en la web llengua.iebalearics.org