Las escritoras Edurne Portela y Chantal Maillard participarán en Mallorca en una charla sobre literatura

Edurne Portela y Chantal Maillard

Edurne Portela y Chantal Maillard / A. Vigaray / L.O.

Palma

La historiadora y novelista vasca Edurne Portela, autora entre otros de Los ojos cerrados, participará en el ciclo Sa Nostra Conversa junto a la ensayista y Premio Nacional de Poesía Chantal Maillard. Su charla conjunta tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre a las 19 horas con el título La literatura, al fin y al cabo. Ambas autoras clausurarán estos encuentros, que se celebrarán en Can Tàpera, con una sesión sobre la literatura «como vía de conocimiento y resistencia».

Sa Nostra Conversa empezará este miércoles, día 10, bajo el título Nuevas vías de pensamiento, con el coloquio de los filósofos Álvaro Cortina y Rafael Herrera; y el 8 de octubre tendrá lugar el encuentro titulado El pulso entre conocimiento y rentabilidad a cargo de los también filósofos Carlos Javier González Serrano y Stefania Fantauzzi.

Los temas de debate

Desde la Fundació Sa Nostra detallan que el primer diálogo, el de este miércoles, se inicia a raíz de la pregunta ¿Qué caminos puede abrir hoy la filosofía? «En un mundo en transformación y aceleración constante, esta sesión explorará estrategias para afrontar los retos actuales: la tecnología y la incertidumbre que genera, la crisis de valores y la necesidad de reinterpretar los vectores de nuestro tiempo», todo ello visto con el prisma de la filosofía.

La segunda conversación, el día 8 de octubre, se planteará «qué espacio ocupa el conocimiento no instrumental en nuestra sociedad, en la que la cultura y la educación viven una tensión constante entre su valor intrínseco y las exigencias del mercado», según especifican.

Para finalizar, las citadas autoras Portela y Maillard hablarán sobre si la literatura continúa siendo «una herramienta con capacidad de transformación» en una época «dominada por la inmediatez y la superficialidad».

Las sesiones del ciclo de debates organizado por Tres Serveis Culturals y moderado por la periodista cultural Marta Cabrero son totalmente gratuitas, aunque con inscripción previa en la web de Evenbrite con el título ‘Noves vies del pensament’.

