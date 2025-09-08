Las Conversaciones de Formentor, que podrían regresar a Mallorca, tratarán el vínculo entre la literatura y la ópera
La 18 edición de los encuentros culturales se celebrará del 2 al 5 de octubre en Aranjuez y el día antes se otorgará el Premio Formentor a Hélène Cixous
Bajo el título Tenores, Sopranos y Barítonos se enmarca la 18 edición de las Conversaciones Literarias de Formentor, que se celebrarán en Aranjuez del 2 al 5 de octubre.
El día anterior, la prolífica escritora, filósofa y dramaturga francesa Hélène Cixous recibirá el Premio Formentor de las Letras 2025 en el Teatro Real de Madrid.
La gala en la que se reconocerá su trayectoria literaria será el preámbulo a unos coloquios gratuitos, aunque con inscripción previa, centrados este año en la relación entre la ópera y la literatura.
Este género musical ha proporcionado a las letras «una ocasión inesperada: oír cantar a personajes que [hasta su creación] permanecían en la silenciosa evocación del lector".
"Monteverdi llevó a escena al Ulises de Homero, Vivaldi al Orlando furioso de Ariosto, Mozart al don Juan de Tirso de Molina, Rossini y Verdi al Otelo de Shakespeare» y un largo etcétera del «género destinado a ser la más ambiciosa representación de la obra de arte total», como destacan los organizadores.
Añaden que «absorbiendo la historia del teatro, la música, la danza y la literatura, la ópera ha puesto en escena las historias, figuras y mitos de nuestra cultura [...] configurando la mentalidad estética de un continente conmovido por las voces de unos tenores, sopranos y barítonos de legendario virtuosismo».
Participantes
De todo ello y mucho más hablarán los invitados que participan en los seis coloquios organizados entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre, con cuatro intervinientes en cada uno.
El día anterior, el jueves, está reservado al encuentro de editores europeos para hablar del libro de papel y el futuro de la cultura.
El primer coloquio, titulado Los Jurados, contará con la catedrática de Estudios de Género y Literatura Francesa Marta Segarra, la editora y escritora Claudia Casanova, la escritora y traductora Marta Rebón, y el filósofo, escritor y profesor Víctor Gómez Pin, moderados por el presidente del jurado del Premio Formentor, Basilio Baltasar.
En el encuentro bajo el título Tenores, conversarán Jesús Ruiz Mantilla, Begoña Lolo Herranz, José María Sánchez-Verdú y Benjamín G. Rosado, con la periodista Pepa Blanes como moderadora; y ambos se celebrarán el viernes.
El sábado 4 de octubre habrá tres coloquios más. Por la mañana, Sopranos, con Antonio Valdecantos, Josep Massot, Laura Ferrero y Mia Couto, moderados por Manuel Mateo Pérez.
Después vendrá el de Barítonos, a cargo de Jorge Freire, Irene Reyes Noguerol, Benet Casablancas y Adriana Murad Konings, con el moderador Joseba Elola.
La tarde, con Mezzosopranos, estará protagonizada por Andrés Ibáñez, Almudena Blasco, Llàtzer Moix y Estrella de Diego, moderados por Quim Barnola.
En cuanto al último coloquio, el domingo, el titulado Castrati, participarán Tiziana Bagatella, Giacomo Marramao, Mauricio Wiesenthal y Edward Wilson-Lee.
Recuperar el Premio
Por otra parte, los actuales propietarios del hotel Formentor tienen mucho interés en recuperar la celebración del Premio que lleva el nombre de la península de Pollença, según dijo la directora del alojamiento turístico, Estreya Gosalbez, a El País. «Estamos en conversaciones con Simón Pedro Barceló. Vamos a intentar organizarlos el próximo año», aseguró.
Suscríbete para seguir leyendo
- Azuquita, miembro de los Rumba Kings, muere en Palma a los 47 años
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
- La Patrona más electrónica conquista el Parc de la Mar en Palma
- Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
- Adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Guía para no perderse nada en la Patrona 2025: conciertos, horarios y artistas de la 'fiesta de verano' de Palma