Un concierto sobre la obra de Leonard Cohen, en la Jornada Europea de Cultura Judía

La Jornada Europea de la Cultura Judía, que se celebrará en Palma entre este martes, 9 de septiembre, y el 14 de octubre, incluirá un amplio abanico de actividades de música, cine, visitas guiadas y conferencias, entre las que destaca un concierto sobre la obra del artista Leonard Cohen.

El primer teniente de alcaldía y concejal de Cultura, Javier Bonet, ha presentado este lunes el programa de la jornada, conjuntamente con el presidente de la Comunidad Judía de Balears (CJIB), Ariéh Girondí, una de las entidades organizadoras del evento conjuntamente con Legado Judío, y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la ciudad, Pilar Ribal, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Actividades

Las actividades de la Jornada Europea empezarán este martes con la primera conferencia del ciclo de ponencias, que tendrá lugar en Can Balaguer y que continuará el miércoles 10 de septiembre y el 17 del mismo mes, siempre a las 19.00 horas.

En cuanto a las actividades musicales, la gran apuesta es el Concierto de las Músicas de Leonard Cohen, que está previsto para el día 30 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra.

El concierto correrá a cargo de un selecto grupo de artistas invitados: Marta Elka, Paula Presente, Pere Suau, que se encargará de la parte recitada, y los componentes de Selene Jazz Trio y The Kodili Experience, con la participación de la cantante inglesa Belinda Kodili.

La obra de Leonard Cohen será interpretada en diferentes formatos, ya sean duetos, tríos o cuartetos, y con el acompañamiento de músicos tan destacados como Toni Pastor, Alain Martin, Mathis Rathke o Antoni Calafat.