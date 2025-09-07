Roberto Menéndez, director del Jazz Voyeur Festival: «El jazz ha sido la banda de sonora de mi vida durante 55 años»

El Jazz Voyeur ya alcanzó la mayoría de edad. ¿Alguna vez se imaginó llegar tan lejos?

El festival cumple 18 ediciones con 22 años de existencia por el parón que tuvimos en tiempos de malaria económica y de pandemia. Cuando empezamos esta aventura nunca piensas en cuál será el final. El festival se fue construyendo por prepotencia de trabajo, con luces y sombras, pero si llegamos a esta mayoría de edad que hoy celebramos, ha sido sin duda por la convicción de que Mallorca se merecía un Festival internacional de jazz importante, la perseverancia hizo lo demás.

¿Qué le trajo de su Argentina natal a Mallorca?

El hartazgo me hizo buscar nuevos aires fuera de Argentina en el año 2001. Mis ancestros españoles se dejaron sentir, y luego de peregrinar por la bella España descubrí esta isla maravillosa y ya no hubo otro lugar mejor en el mundo donde echar raíces que Mallorca.

Musicalmente, ¿qué le sorprendió de la isla a su llegada?

¡Lo mucho que había por hacer! El panorama musical era bastante precario y la oferta de artistas internacionales de calidad, escasa.

¿Cómo fueron los inicios?

Inicialmente empezamos a producir conciertos aislados durante el primer año, aprovechando nuestro conocimiento de las agencias y los artistas. En ese camino y como lo semejante busca lo semejante, conocí a Gerardo Cañellas, otro loco del jazz y buen amigo. Como no hay boda sin padrino, él ayudo mucho a abrir las puertas del cielo. Así arrancamos en el Casino de Mallorca de Calvià con la primera edición en el año 2004.

¿Alguna vez estuvo a punto de tirar la toalla?

En algún momento, sí. Cuando la crisis financiera del 2009 se puso todo muy difícil, pero aguantamos la tormenta.

El promotor musical Roberto Menéndez, director del Jazz Voyeur Festival / Guillem Bosch

¿Qué concierto del Jazz Voyeur conservará siempre en su memoria?

Muchos han sido gloriosos: Brad Mehldau en el Castell del Bellver, Charles Lloyd en Son Amar, Bebo y Chucho Valdés en el Auditorium, G. Benson en el Casino de Mallorca…

¿Sabría explicar por qué en Mallorca hay tanta afición por el jazz?

Pienso que hay una generación que hoy ronda por los 45 / 60 años que vivió la explosión del jazz como música popular masiva en su juventud y son la masa crítica del Jazz Voyeur Festival. Por otra parte, la diversidad de estilos en el jazz hace que sigan sumándose aficionados, pero no estoy muy seguro de que haya una gran afición creciente.

¿Hay público para tantos festivales que se celebran en Mallorca?

Cuando empezamos casi no había festivales, ahora hay muchos más y eso es bueno. Si los gestores pudiéramos coordinarnos, realizar acciones conjuntas para mejorar la oferta de artistas, evitar superposiciones…, tal vez podríamos crear nuevas audiencias, sino será difícil.

¿Qué relación mantiene usted con los otros promotores?

Respeto profesional por los colegas que hacen bien su trabajo.

¿Qué tiene el jazz que le vuelve loco?

La parroquia del jazz tiene sus reglas, sus pontífices, sus dioses y sus servidores, yo soy uno de ellos porque ha sido la banda de sonora de mi vida durante 55 años.

¿Qué es el jazz para Roberto Menéndez?

Libertad, alegría, elegancia y una puerta para la ascensión a las puertas del Opus Magnum.

¿Por qué al jazz le han colgado esa fama de elitista?

Porque la degradación estética de los últimos años ha hecho que cualquier forma de arte que exija una escucha atenta, que tenga estructuras musicales complejas, que sea mayormente instrumental y no esté basada en cuatro acordes, como la inmensa mayoría de lo que es popular hoy, pareciera que es un desafío muy exigente para algunos.

Vayamos a la presente edición, que arrancó el pasado viernes con Escalandrum. ¿Qué define la programación de este año?

La mayoría de edad la celebramos con más diversidad de estilos, más conciertos y más clases magistrales gratuitas. Por fin hemos alcanzado acuerdos estables con el Conservatorio Superior de Música, el Museo Es Baluard, el Teatre Principal, el Hotel Saratoga o el estudio de grabación Red Carpet que nos permiten seguir creciendo cada año y mirar al futuro con entusiasmo.

El grupo Escalandrum, durante su actuación en el Conservatori el pasado viernes / Jazz Voyeur Festival - Ale Conrado Carcasona

Todas las fechas del Jazz Voyeur Festival

5 de septiembre

ESCALANDRUM

11 de octubreFRED HERSCH + DAMIÀ TIMONER

20 de noviembreLEO & LEO. UN CONCIERTO DE LEONOR WATLING Y LEO SIDRAN

23 de noviembreBILL FRISELL TRÍO CON THOMAS MORGAN Y RUDY ROYSTON + HANS THESSINK

4 de diciembreTONY ANN

14 de diciembreCHICAGO MASS CHOIR + PALMA GOSPEL SINGERS