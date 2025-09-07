Felipe VI visita a su amigo Jaime Anglada en el hospital de Son Espases

El rey Felipe VI ha visitado a su buen amigo Jaime Anglada este fin de semana. El músico, que sigue recuperándose del grave accidente de moto que sufrió tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga y cuyo conductor fue detenido posteriormente, mantiene desde hace años una estrecha relación con el Monarca.

Según han relatado varios testigos a este diario, el Rey acudió al hospital de Son Espases el pasado sábado, al mediodía, y también este domingo, por la tarde. Felipe VI, al igual que la reina Letizia, ha estado pendiente de la evolución de Jaime Anglada desde el día del siniestro.

Felipe VI y Jaime Anglada coincidieron hace ya años en el CAM, velero con el que participaron en algunas ediciones de la Copa del Rey de vela, en aguas de la bahía de Palma. Desde hace ya tiempo, los Reyes se han convertido en unos seguidores del músico mallorquín, protagonista del tradicional concierto que se ofrece en el Club Náutico de Palma.

«Felipe y Letizia también son rockeros, lo demuestran viniendo a mis conciertos. También son fans de Luz Casal y de otros. ¡Pero si es que tienen nuestra edad, no van por su casa con una corona escuchando música clásica! Tienen una gran sensibilidad hacia la música. Hablamos mucho de música y nos recomendamos discos», le confesó Anglada a este diario hace unos años.

La última aparición pública del músico antes del accidente se produjo precisamente en el concierto del Náutico, ya concluida la edición de este año de la Copa de vela, y contó con la presencia del Rey entre los espectadores, como puede verse en la imagen adjunta.