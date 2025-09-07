Mitologies
Divagació sobre els insectes
Diuen els vells savis que l’estiu és propici per a la vida dels animalons i tota classe de bestioles: aquelles que els estudiosos apleguen sota la denominació d’insectes i que a vegades ens piquen i ens obliguen a gratar-nos. Però —diuen els experts— també fan música, ritmes i harmonies capaces de suggerir-nos emocions que ens acosten a la poesia. Pens ara en les onomatopeies que feim servir per reproduir amb paraules els seus cants: el de la cigala, el de la mosca, el del moscard, el de l’abella, el de la libèl·lula, el del grill... Són paraules transparents que imiten els sons de la naturalesa. Si a mitjanit sents un moscard que et ronda, la darrera cosa que et vindrà al cap serà que aquella remor tingui un rastre de música. I, no obstant, si tens la fortuna de sentir a la vegada de manera intensa la conjunció de sons diversos procedents d’insectes també diversos, podràs dir que has sentit un concert on els ritmes de la vida es conjuren per fer-te feliç.
Des que descobriren els insecticides s’ha reduït la presència d’insectes en les nostres vides. Quan jo era al·lot hi havia més puces, i escarabats, i polls, i xinxes que no hi ha ara. N’hi havia a balquena. Pere Capellà, que escriví un himne satíric dedicat al meu poble en el qual numerava algunes de les imperfeccions i tares que ens diferenciaven, acabava dient: «...i ademés tenim / molts de cans i cusses / i moixos i moixes / carregats de puces». Diria que tot això ha anat a menys com tantes altres coses.
Em detindré a parlar de les puces, un insecte de petites dimensions, sense ales, de cames llargues i fortes que li permeten saltar d’un cos a un altre, sempre disposades a xuclar-nos la sang. Les puces no fan renou, vull dir que tenen poc que veure amb la música, però piquen. Ansel Turmeda a La disputa de l’ase fa parlar les puces que assisteixen a la discussió entre l’ase ronyós i frare Anselm sobre la noblesa dels animals i la dignitat humana. Les puces diuen que dormen en els llits dels humans i que els omplen els llençols i les camises de femta, que els xuclen la sang, que els entren en les orelles, que per això són de major dignitat. També Ramon Llull es queixa al Llibre de Blanquerna: «Si sentim puces en el nostre llit i no podem dormir...» En el llenguatge popular es diu: «tenir males puces». Una veïna meva tenia un ca que tenia males puces, però també he conegut homes i dones que tenien males puces. I es diu «espolsar-se les puces» per referir-se a algú que es decanta dels problemes i dels maldecaps. Llavors també he sentit: «hi ha moltes maneres de matar puces»; però la millor manera, abans dels insecticides, era una espècia de pessic entre dues ungles fins que l’esclafaven.
Les cupletistes de començaments del segle XX dotaren les puces d’un rastre d’erotisme. Sortien a l’escenari i se cercaven la puça per totes bandes del cos: devers un genoll, a les anques, damunt els pits... Alguna s’atrevia a fer sortir a l’escenari un espectador disposat a cercar-li la puça. Però el tema venia de lluny. Els trobadors havien parlat del petit punt negre sobre el pit de la dama i es planyien de veure que la puça havia trescat pel cos d’ella mentre ells no podien posar la mà pels mateixos indrets. L’atrevit Tirant diu a la dama: «Us volia posar la mà davall la falda per cercar-vos les puces». Més directe no es pot dir. Lope de Vega diu el mateix en un sonet barroc i eufòric: «Picó atrevido un átomo viviente / los blancos pechos de Leonor hermosa, / granate en perlas, arador en rosa, / breve lunar del invisible diente». I acaba dirigint´se a la puça per dir-li: «Detén el alma, y a Leonor advierte / que me deje picar donde estuviste...» El poeta, melancòlic, estableix un diàleg amb la puça i li demana que intercedixi per ell.
