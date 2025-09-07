Alberto Fraile: «Ramon Llull me ha dejado fantasear con él»

El periodista Alberto Fraile debuta como novelista con Ars Occulta, una historia en la que hay aventuras, pero también filosofía y una Mallorca mágica en la que se ha permitido «fantasear» con Ramon Llull, un personaje más en la trama. En esta obra, el autor aborda el esoterismo, la metacognición, la existencia de una sociedad manipulada desde una realidad a la que no todo el mundo accede... cuestiones que le interesan desde hace años. Su libro ya está a la venta en Amazon y en la librería Rata Corner.

Este salto a la ficción llega después de que Fraile hubiera investigado mucho sobre Llull para artículos periodísticos. «Empecé a acumular información y no sabía qué forma darle. Y, finalmente, junté dos pasiones: la literatura, la ficción, la narración, con un personaje con unas posibilidades novelísticas increíbles. Tenemos un personaje de primer nivel del que solo conocemos la superficie», comenta el autor de Ars Occulta. «Es el padre del catalán, sí, pero no era un hombre que escribía libros religiosos, era un científico, se inventó los algoritmos, fue el padre de la inteligencia artificial», remarca Fraile sobre el beato mallorquín.

«Cuando te pones a investigar a Ramon Llull, te das cuenta de que era un científico de primer nivel en un mundo donde la ciencia era la alquimia. Esa ha sido otra puerta que se ha abierto en esta novela. Me he empezado a meter en libros de alquimia antiguos que son incomprensibles, inverosímiles, y he intentado acercar esos símbolos y tratar de entenderlos y explicarlos a través de la narración», prosigue Fraile sobre el trabajo de documentación que ha realizado.

La novela está protagonizada por Lucas, un profesor de Filosofía desencantado con la profesión que se traslada de Ibiza a su Mallorca natal y en esta nueva etapa, en la que deja atrás su vida, le empiezan a pasar cosas, relacionadas con el hallazgo accidental de un antiguo libro titulado Ars Occulta. Raymundus Lullus. Anno Domini 1307. Es aquí donde se introduce la figura del místico mallorquín en la trama. «De hecho, he llegado a una negociación con Ramón Llull, me ha dejado fantasear con él, y hay otro proyecto que es la segunda pata de este libro, que es un ensayo serio sobre Ramon Llull», apunta Fraile, quien considera que su novela es «un libro que habla sobre el despertar de la conciencia, sobre los procesos personales de apertura espiritual, sobre las relaciones entre un maestro y un aprendiz».

El personaje principal de esta novela no deja solo su trabajo y vida en Ibiza. «Mata a su yo anterior, no le sirve. Y como se ha quitado ese traje, le empiezan a pasar cosas, y empieza a conocer gente y empieza a descubrir cosas y, de alguna manera, él tiene tanta curiosidad que quiere ver el último telón, quiere quitar el último velo. Y los va quitando uno detrás de otro, va resolviendo esos misterios esotéricos y, al final, se enfrenta al último velo», prosigue Fraile.

«He intentado meterle esa parte filosófica de reflexión, porque creo que la gente no hace metacognición, es decir, no piensa en cómo piensa. Creo que es muy interesante hacer estos procesos de autoconocimiento para saber cómo funciona tu mente, para poderla cambiar», añade sobre lo que ha querido transmitir con su novela, en la que aparecen otros personajes históricos.

Newton y la alquimia

Lo esotérico, la parte oculta de una sociedad, «qué pasa en las bambalinas, quién mueve el poder» es algo que interesa a Fraile desde hace mucho: «Creo que el concepto actual de meditación, que sería la contemplación, la observación, el hecho de estar con la mente vacía, hace que haya gente, y Ramon Llull sería un caso, que de manera psicológica asciende a lugares más sutiles». «Me fascina la idea de que haya gente que ha podido hackear el sistema. Y no se trata de programación, se trata de meditación, se trata de procesos mentales», apunta el escritor.

Para acercarse más a ese tipo de conocimiento, Fraile ha recurrido a fuentes escritas. «Hay una serie de libros de alquimia que hacen de puente, es decir, hay un lenguaje, hay unos códigos muy complejos, y luego hay algunos libros que te ayudan a poder entrar ahí». Y en este punto menciona a Fulcanelli, un alquimista contemporáneo, «que te ayuda a entender que la gente siempre ha estado preocupada por qué hacer con su mente». Y también pone como ejemplo a Newton, personaje también en su novela. «Encontré unos cuadernos alquímicos que se han publicado y tenían las mismas fórmulas, los mismos símbolos que otros libros de los que dirías que esto es esoterismo barato», expone.

En la línea de los antiguos alquimistas, Alberto Fraile propone «recuperar un poco esa forma de entender la realidad un poco mágica también». «Nos hemos vuelto demasiado serios, demasiado materiales, demasiado científicos, y nos estamos perdiendo la sutilidad de las cosas. Y esta es una novela donde yo también he intentado meter mucha sensibilidad. He intentado quitarme la aspereza del periodismo, he intentado no contar las cosas, sino narrarlas», señala.

En definitiva, con Ars Occulta, Fraile ha querido «poner en valor esa Mallorca auténtica, esa Mallorca oriental casi, esa Mallorca mística, que ya casi se ha perdido. Quizá lo último fue ya de los años 70, donde ya se apagó esa magia», concluye.