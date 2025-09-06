WhoMadeWho, ante su primer concierto en Mallorca: "Podríamos decir que somos una delicia danesa"

WhoMadeWho actúa por primera vez en Mallorca este sábado, 6 de septiembre, en la fiesta Patrona. La banda de pop experimental y música electrónica nació en 2003 en Copenhague y está formada por el guitarrista Jeppe Kjellberg, el baterista Tomas Barfod y el cantante/bajista Tomas Høffding. Desde hace tiempo tienen una carrera internacional y han actuado en festivales como Sónar, Burning Man y Coachella. En Palma se presentan en el formato Hybrid DJ Set y prometen una sesión llena de energía. Subirán al escenario a las 21 horas.

¿Cómo se presentarían ante quienes nunca los hayan visto actuar?

WhoMadeWho es un grupo de música electrónica de Dinamarca. Podríamos decir que somos una delicia danesa.

¿Han estado antes en Mallorca?

Hemos viajado a Mallorca de vacaciones y como escala al ir o volver de Ibiza. Pero el show del 6 de septiembre será nuestro primer concierto en esta hermosa isla.

¿Qué han preparado para el público mallorquín que está esperando verlos?

Hemos preparado un set en vivo lleno de energía, con temas nuevos del mundo y grandes éxitos de WhoMadeWho en versiones frescas y actualizadas.

¿Qué los inspira al componer? ¿Cómo es su proceso creativo?

Somos personas de mente abierta, así que utilizamos todo lo que experimentamos en nuestra vida privada y profesional como inspiración. Va desde lo más íntimo hasta lo más externo.

Dicen que sus shows son atrevidos e hipnóticos. ¿Qué nos pueden contar sobre su puesta en escena?

Estar en el escenario es nuestro elemento favorito. Puedes llamarlo como quieras. A nosotros simplemente nos encanta estar ahí y conectar con el público a través de la música. Es algo muy emocional para nosotros, y es lo que nos inspira y da sentido a nuestras vidas.

Han actuado en grandes festivales. ¿Dónde se sienten más cómodos, en espacios multitudinarios o en clubes?

En realidad, es difícil responder eso. Ambas situaciones pueden ser increíbles. Para nosotros, lo importante es que el público esté dispuesto a recibir nuestro mensaje musical. Si eso ocurre, no importa si hay 5 personas o 50.000. Lo que cuenta es la conexión.

Han actuado en lugares increíbles; ¿cuál los impresionó más?

Burning Man [Nevada] nos inspiró mucho, pero el lugar más impresionante fue Egipto. Tocamos frente al templo de Abu Simbel de Ramsés II durante la pandemia. La energía del lugar era simplemente abrumadora.

¿Algún consejo para disfrutar la fiesta del sábado en Palma?

¡Trae tus zapatos de baile!