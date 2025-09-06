La prèvia
Comença la tardor musical
En efecte, quan comença setembre podem dir que, si meteorològicament encara som a l’estiu, musicalment comença la tardor, amb unes setmanes en les quals alguns cicles i concerts obren el camí a la que serà la següent temporada.
Podem encetar el cap de setmana a l’església d’Alaró (11.30 hores), ja que Miquel Bennàssar retorna, després d’unes setmanes de vacances, amb els seus Matins de l’Orgue.
A Can Costa, la casa natal del poeta Costa i Llobera de Pollença (20 hores), avui capvespre tenim el Trio Boix i Auró, format per tres instrumentistes de vent fusta: Silvia Insa, Josep Tatay i Rafel Caldentey. La sessió tanca el festival de Música del local pollencí.
A la mateixa hora i no molt lluny d’aquell espai, en el Claustre de Sant Domingo, comença el Festival Ravel, amb l’Orquestra de Cambra de Mallorca dirigida per Bernat Quetglas. En el programa: el famós Bolero, una Suite sobre temes de Daphnis et Chloé i el Concert per a piano en Sol, en el qual també intervindrà Llorenç Prats com a solista.
A Palma, a la parròquia Santa Teresa de l’Infant Jesús (20.30 hores), l’Ensemble Tramuntana presenta les Sonates del Rosari o Sonates dels Misteris, del compositor Heinrich Ignaz Franz von Biber. Unes obres basades en els quinze misteris del rosari i que venen a ser meditacions sobre moments importants de la vida de Crist i la verge Maria. Cada sonata exigeix que el violí s’afini de formes diferents, una curiositat que permet veure com són les sonoritats harmòniques de l’instrument.
El Pati de la casa Blai Bonet de Santanyí (21 hores), Sílvia Bel i Juan Manuel Galeas presenten A partir del silenci, un espectacle amb textos de Maria Mercè Marçal, Dolors Miquel, Palau i Fabre, Perejaume, Enric Casasses, Valente, Josep Carner i Joan Brossa, entre d’altres, combinats amb la música composta pel mateix Galeas. La tria dels textos és a càrrec de l’artista i poeta Perejaume.
A la Torre de Canyamel (21 hores), Estrella Morente tanca el cicle musical d’estiu, Arrels.
A l’Auditori d’Alcúdia (21 hores), flamenc en clau de jazz amb Los Aurora.
Per a demà, podem començar el diumenge a la Parròquia de Santa Maria del Camí i escoltar el concert d’orgue que Antoni Mulet oferirà a les 12 hores, després de la missa solemne de la patrona.
També demà diumenge a Es Cup de Porreres (20 hores), Música i copa de vi amb K.I.K. Jazz trio.
Demà també i en el Teatre d’Artà (20 hores), l’Orquestra de Cambra de Mallorca presenta la Temporada musical, interpretant obres de Ravel.
