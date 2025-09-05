Tauromaquia
Los toros para la reapertura de La Monumental de Muro ya descansan en los corrales
La corrida se celebrará el próximo domingo 14 de septiembre
Los astados que se lidiarán el 14 de septiembre en la plaza de toros de Muro ya se encuentran en las dependencias de los corrales de la plaza de toros. Se trata de un elenco ganadero de auténtica élite, integrado por reses de Román Sorando, Álvaro Núñez, El Capea, El Pilar, Garcigrande y Monte la Ermita. Esta corrida, que dará comienzo a las 18:30 horas, supone la reapertura del coso murer tras ocho años de inactividad taurina.
En ella se conmemorarán los 30 años de alternativa del malagueño Javier Conde. El cartel lo completan Morante de la Puebla, que está atravesando una de sus mejores e importantes temporadas y el joven matador de toros salmantino Marco Pérez.
Los astados pueden ser visitados por los aficionados en el mismo horario de la venta de entradas de taquilla; de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
