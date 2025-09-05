La relación de Joan Miró con EEUU se expondrá en Barcelona y Washington

El público de la macroexposición Paysage Miró que se haya quedado con ganas de más sobre el artista catalán afincado en la isla podrá conocer su vínculo con los pintores norteamericanos de mediados del siglo XX.

La exhibición Miró y los Estados Unidos se podrá ver en dos centros expositivos, la Fundació del pintor en Barcelona y la Phillips Collection, en Washington DC, a partir de octubre en la primera y de marzo en EEUU.

El patronato del museo privado, uno de los más importantes de Norteamérica y equiparable al Thyssen de Madrid, se halla en Mallorca esta semana para visitar las cuatro muestras de Paysage Miró. El director, Jonathan Binstock, explica que están «disfrutando y aprendiendo con esta inmersión profunda porque amplía y refuerza la comprensión del artista catalán».

Sin embargo, la exposición que preparan, comisariada por la jefa curatorial de la Phillips Collection, Elsa Smithgall, está centrada en las relaciones con artistas como Alexander Calder, Jackson Pollock, Louise Bourgeois, Lee Krasner, Romare Bearden, Adolph Gottlieb y Helen Frankenthaler, entre otros del arte de posguerra.

Viajes a Nueva York

El director detalla que «Joan Miró comenzó a visitar Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo hasta siete veces, algo abrumador. Es verdad que la primera parte de su carrera tiene una enorme relación con París, como bien se sabe, pero es menos conocido por el público en general su gran vínculo con los artistas de Nueva York. Muchos desarrollaron nuevos estilos, que eran muy personales, donde exploraban la psicología individual, y tenían una idea de la pintura como lenguaje universal».

No obstante, «lo que atrajo al pintor catalán fueron las diferentes técnicas que usaban», destaca Binstock. «Tras sus primeros viajes allí, comenzó a utilizar una pintura mucho más espesa, como se ve en el cuadro The red sun, de la Phillips Collection. Artistas como Pollock vertían pintura esmaltada sobre la superficie y estas cosas las aprendió en Estados Unidos».

Del centenar de obras que se exhibirán en Washington del 21 de marzo al 5 de julio de 2026, «casi la mitad son de Miró, procedentes de distintas colecciones europeas, y el resto son de artistas norteamericanos pertenecientes al museo», explica.

‘The red sun’ (1948), perteneciente a la Phillips Collection / .

Con todas estas piezas, muchas de gran formato, la exposición pone especial atención en el «fructífero diálogo», sobre todo entre 1940 y 1960, e ilustra que el intercambio incentivó una nueva inspiración y experimentación a ambos lados del Atlántico», según describen desde el museo.

Además, no solo tratan la relación entre los artistas, sino también con coleccionistas e instituciones estadounidenses, tal como profundizarán en el futuro catálogo sobre la muestra.

Para Binstock, esta exposición doble en la Fundació de Barcelona y en Washington DC es «una fantástica ocasión para reflejar cómo el arte impulsa la amistad y la colaboración entre artistas de diferentes países, mientras ahora vivimos un momento complejo y con grandes desafíos en las relaciones internacionales».

No en vano, cuando Duncan Phillips se convirtió en coleccionista en 1921, su sueño era que hubiese «un diálogo universal en el arte». Pero no imaginó que al adquirir The red sun en 1948, propiciaría que casi 80 años después esta obra de Miró sea el eje de una exposición para que los dos continentes dialoguen a través del artista afincado en Mallorca.