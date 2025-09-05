Convocan los primeros premios de la crítica y el comisariado de arte de Baleares

La ACCAIB (Associació de Crítics i Comissaris d’Art de les Illes Balears) entregará el próximo año sus primeros premios con el fin de «valorar la labor profesional, potente e intergeneracional» de los críticos y comisarios de arte, como afirmó este viernes la presidenta, Magdalena Aguiló.

La admisión de candidaturas se cerrará el 11 de enero y la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el primer trimestre del próximo año.

En cuanto a los curatoriales, se podrán presentar «todos los proyectos que se han exhibido en Balears en 2025, bien sea a título individual por parte de miembros de la ACCAIB o bien de entidades culturales públicas y privadas», añadió.

Las propuestas para los premios a la crítica tendrán que ser presentadas por los asociados y se centrarán en «profesionales que ejerzan la crítica en cualquier medio del sector de las artes visuales en el Estado español».

Valoración

Para el premio al comisariado se evaluará el rigor del discurso conceptual, la exposición en sí y las actividades paralelas, entre otros aspectos, detalló Aguiló.

Presentó las bases junto a los responsables políticos de Cultura del Govern y el Consell y los directores de Es Baluard y la Fundació Miró, ya que el Consell y el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) coorganizan los premios y los centros expositivos colaboran tanto en su desarrollo como en otras actividades de la ACCAIB.

El ganador de este galardón tendrá la cesión de un espacio del centro cultural de la Misericòrdia para exponer otro proyecto en 2026, una dotación económica para poder desarrollarlo y también su exhibición en Menorca o Eivissa «para acercar la cultura de primer nivel a todas las islas», avanzó el director del IEB, Llorenç Perelló.

Por su parte, la consellera insular de Cultura, Antònia Roca, alabó «el trabajo colectivo de todo el sector de las artes visuales», que ha contribuido a que la cultura esté «en un momento álgido» en Mallorca y el resto de islas.

El objetivo de los premios es reforzar la presencia y reconocimiento del trabajo de los comisarios y críticos de arte, así como «contribuir al dinamismo del sector de las artes visuales en las islas».

El director de Es Baluard, David Barro, indicó que la ACCAIB «es una de las asociaciones de críticos y comisarios de arte más potentes, muy bien armada y con savia joven».

Sin embargo, como añadió Llorenç Perelló, dichos profesionales «hacen un trabajo silenciado, por lo que los premios les darán visibilidad».