Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Obra Cultural Balear convoca la 38 edición de los Premis 31 de Desembre

El plazo para presentar candidaturas concluye el 8 de septiembre

Los Premis 31 de Desembre alcanzan su 38 edición

Los Premis 31 de Desembre alcanzan su 38 edición

Redacción

Palma

La Obra Cultural Balear ha convocado la 38 edición de los Premis 31 de Desembre, galardones de acción cívica nacidos con la voluntad de reconocer y estimular las iniciativas individuales o colectivas con sentido de país que favorecen el uso normal del catalán en todos los ámbitos de la vida social y que promueven la consciencia nacional propia de Balears, ha señalado esta institución en un comunicado.

Pueden optar a estos premios todas las personas, grupos de personas, empresas, entidades u organismos privados y públicos que sean presentados como candidatos por la Junta Directiva de la Obra Cultural Balear, por cualquiera de sus delegaciones -o por un número no inferior a tres de sus socios- y por los miembros del jurado. Asimismo, cualquier persona puede presentar una propuesta de candidatura a la Junta Directiva de la Obra Cultural Balear, que decidirá si la eleva al jurado del premio. El plazo para presentar candidaturas concluye el 8 de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
  2. Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
  3. Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
  4. Detienen en Palma a un abuelo de 65 años por violar a su nieta de 15
  5. El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
  6. Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma
  7. Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
  8. Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera

Detenido un ladrón en el Port d' Alcúdia por robos de más de 160.000 euros

Detenido un ladrón en el Port d' Alcúdia por robos de más de 160.000 euros

Nunca costó tanto un cumpleaños en Ibiza: un restaurante cobra 27,50 euros por cortar una tarta

Nunca costó tanto un cumpleaños en Ibiza: un restaurante cobra 27,50 euros por cortar una tarta

La dramaturga Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025

La dramaturga Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025

Luis Blanco: "Quiero un Atlético Baleares protagonista"

Luis Blanco: "Quiero un Atlético Baleares protagonista"

La II Festa de la Pastisseria i dels Forns se celebrará en Palma y contará con la participación de 8 expositores

La II Festa de la Pastisseria i dels Forns se celebrará en Palma y contará con la participación de 8 expositores

VÍDEO | Este es el tiempo que podrán permanecer los inquilinos en la vivienda aunque el casero no renueve su contrato

VÍDEO | Este es el tiempo que podrán permanecer los inquilinos en la vivienda aunque el casero no renueve su contrato

Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca

Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
Tracking Pixel Contents