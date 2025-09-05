La Obra Cultural Balear convoca la 38 edición de los Premis 31 de Desembre
El plazo para presentar candidaturas concluye el 8 de septiembre
Redacción
La Obra Cultural Balear ha convocado la 38 edición de los Premis 31 de Desembre, galardones de acción cívica nacidos con la voluntad de reconocer y estimular las iniciativas individuales o colectivas con sentido de país que favorecen el uso normal del catalán en todos los ámbitos de la vida social y que promueven la consciencia nacional propia de Balears, ha señalado esta institución en un comunicado.
Pueden optar a estos premios todas las personas, grupos de personas, empresas, entidades u organismos privados y públicos que sean presentados como candidatos por la Junta Directiva de la Obra Cultural Balear, por cualquiera de sus delegaciones -o por un número no inferior a tres de sus socios- y por los miembros del jurado. Asimismo, cualquier persona puede presentar una propuesta de candidatura a la Junta Directiva de la Obra Cultural Balear, que decidirá si la eleva al jurado del premio. El plazo para presentar candidaturas concluye el 8 de septiembre.
