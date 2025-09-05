La Obra Cultural Balear convoca la 38 edición de los Premis 31 de Desembre

La Obra Cultural Balear ha convocado la 38 edición de los Premis 31 de Desembre, galardones de acción cívica nacidos con la voluntad de reconocer y estimular las iniciativas individuales o colectivas con sentido de país que favorecen el uso normal del catalán en todos los ámbitos de la vida social y que promueven la consciencia nacional propia de Balears, ha señalado esta institución en un comunicado.

Pueden optar a estos premios todas las personas, grupos de personas, empresas, entidades u organismos privados y públicos que sean presentados como candidatos por la Junta Directiva de la Obra Cultural Balear, por cualquiera de sus delegaciones -o por un número no inferior a tres de sus socios- y por los miembros del jurado. Asimismo, cualquier persona puede presentar una propuesta de candidatura a la Junta Directiva de la Obra Cultural Balear, que decidirá si la eleva al jurado del premio. El plazo para presentar candidaturas concluye el 8 de septiembre.