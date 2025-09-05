Muere Mark Volman, cofundador y miembro de The Turtles, famoso por la canción 'Happy Together'

Mark Volman, miembro de la banda de rock The Turtles, ha muerto este viernes a los 78 años. El cofundador del grupo de la década de los 60 habría perdido la vida después de una "breve e inesperada enfermedad" en Nashville, Tennessee (Estados Unidos), según ha confirmado su representado en declaraciones a la revista People.

Hace dos años, el artista reveló que en 2020 le diagnosticaron demencia por cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo tras experimentar alucinaciones, temblores y dificultades para concentrarse. Sin embargo, con medicamentos para ayudar a controlar sus temblores y alucinaciones, seguía actuando en la gira Happy Together, un festival anual de música de los años 60 que Volman y The Turtles (menos Kaylan) encabezan.

Carrera profesional

Volman empezó su carrera musical en 1963, cuando se unió a la banda de su compañero Howard Kaylan, The Crossfires. A medida que avanzó el tiempo, la banda fue bautizada con el nombre The Turtles y tuvieron su primer gran éxito en 1965 con una versión de "It Ain't Me Babe" de Bob Dylan. Pero la banda alcanzó aún más fama con éxitos como "Happy Together" y "Elenore", en los que Volman destacaba siempre con su característico pelo rizado.

En 1970, el grupo se dividió y Volman y Kaylan comenzaron a actuar como el dúo Flo & Eddie. Ambos hicieron varias giras con Mothers of Invention de Frank Zappa y trabajaron como coristas de artistas como T.Rex, Duran Duran y Bruce Springsteen. Además, cuando cumplió 40, Volman empezó a enseñar música en la Universidad Belmont en Nashville. Y en 2023, el artista recordó estos recuerdos en unas memorias tituladas "Happy Forever".