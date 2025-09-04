Rafa Nadal, el nexo de Armani con Mallorca: así fue su campaña en 2011
El tenista mallorquín se convirtió en imagen de la línea de ropa interior y de vaqueros de esta firma italiana
Giorgio Armani, fallecido este jueves a los 91 años de edad, era un habitual de Ibiza, donde se le pudo ver de vacaciones hasta hace pocos años, disfrutando del mar a bordo de su yate. Pero también tuvo un nexo con Mallorca: Rafa Nadal.
El tenista mallorquín fue imagen de su firma en 2011, protagonizando al más puro estilo de sex-symbol campañas publicitarias de la línea de ropa interior y vaqueros.
En ambas campañas, tanto la de ropa interior como la de vaqueros, el tenista aparecía con el torso desnudo y exhibiendo un cuerpo musculado.
En ese momento, Nadal era número 1 del tenis mundial y cogía el relevo de otros deportistas como imagen publicitaria de Armani, ya que, antes que él, ya habían posado del mismo modo Ronaldo y Beckham.
En agosto de 2011, y como imagen de Armani Jeans, el mallorquín acudió a un centro comercial de la Gran Manzana, donde lo esperaban centenares de aficionados, que corearon su nombre e hicieron horas de cola para saludarlo y hacerse una foto con él, tal como publicó este diario entonces.
Meses después se presentaba la campaña para la línea de calzoncillos. "Trabajar con Armani es una nueva experiencia. Es un mundo diferente muy positivo para mí", declaraba Nadal en aquel momento.
Las imágenes del joven Nadal mirando fijamente a cámara y mostrando su cuerpo no estuvieron exentas de polémica, ya que se acusó a la firma italiana de haber abusado de los retoques digitales para crear esas campañas.
