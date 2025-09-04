Pipi Piazzolla, de Escalandrum: "El jazz es una música muy abierta y tiene que abrirse más"

El sexteto argentino Escalandrum pasó por Mallorca en 2007, durante su primera gira europea. Actuaron en el Jazz Voyeur Festival y 18 años después regresan a él para ofrecer un concierto y una clase magistral en el Conservatorio Superior de Música, en Palma, el próximo viernes, 5 de septiembre. Daniel ‘Pipi’ Piazzolla, nieto del conocido Astor Piazzolla, creó este grupo en 1999 y defiende que el jazz se puede hacer desde cualquier lugar incorporando elementos de cada país, en su caso el tango y otros ritmos porteños. Estos días están grabando un nuevo disco en el estudio de Red Carpet Productions en Lloret.

Tras 26 años de carrera, con conciertos en unos 40 países, Daniel Piazzolla (batería), Damián Fogiel (saxo tenor), Nicolás Guerschberg (piano), Gustavo Musso (saxo alto y saxo soprano), Martín Pantyrer (saxo barítono y clarinete bajo) y Mariano Sivori (contrabajo) coinciden en afirmar que el secreto de seguir trabajando juntos “y sin terapia” es la relación de amistad que les une, prácticamente familiar, algo que se aprecia estando junto a ellos. Pero también tiene su explicación en que cada uno de ellos tiene otros grupos y proyectos para experimentar al margen de Escalandrum. Y aunque no haya una gira a la vista o un disco en preparación, cada martes se ven, se ponen al día de sus vidas y ensayan, añade el nieto del gran Astor.

Concierto y clase en el Conservatorio

En el concierto del próximo viernes en el Conservatorio, a las 21 horas, el público se va a encontrar “una música que no conocen, que no se parece a ninguna otra, que es de jazz pero de Argentina, y con ese sabor. Y bueno, se van a encontrar con composiciones nuevas y seguramente toquemos algunas músicas de Astor Piazzolla también, así que bueno, va a ser un repertorio bien variado”, anticipa el batería. Las composiciones de su abuelo han estado presente en la trayectoria de este sexteto desde que en 2011 grabaron Piazzolla plays Piazzolla, interpretando en clave de jazz sus composiciones y que les hizo ganar el premio Gardel de Oro, la máxima distinción de la industria musical argentina. “La música de Piazzolla es muy importante para nosotros, nos encanta, es nuestra música favorita, y en el próximo disco que sale del grupo, en fin de año, tocamos música de Astor Piazzolla del año 1974, en vivo, en el Teatro Colón, que es un concierto que dimos el año pasado”.

El grupo, en el estudio de grabación de Red Carpet Productions. / GUILLEM BOSCH

En Escalandrum son varios los miembros que componen temas. “Cada compositor trae una propuesta que puede estar más o menos escrita, pero después, por supuesto, lo fundamental para que cobre vida y tome vuelo es lo que cada integrante y todo el grupo aporta”, explica Nicolás Guerschberg. En el estudio de Red Carpet habrán trabajado un total de tres días y se sienten visiblemente satisfechos por lo realizado hasta ahora.

Sobre su evolución a lo largo de estas casi tres décadas, afirman que han pasado de tocar de una forma más intuitiva a una más formal, dentro de la improvisación que es el jazz. “Vamos avanzando a poquito, lo importante es que no paramos, cada uno estudia su instrumento, todos siguen evolucionando y la idea, bueno, es que eso, ayer les decía yo, cómo salen los temas, ya prácticamente no nos tenemos ni que mirar, ahora nos conocemos mucho, y eso está buenísimo para un grupo”, comenta Pipi Piazzolla. “Es una manera elegante de decir que estamos más viejos”, bromea Guerschberg.

Sin restricciones

En sus temas fusionan tango, jazz contemporáneo, folklore, rock e incluso música clásica. “Partimos desde la libertad, la perspectiva siempre es desde la libertad absoluta, creo que por algún motivo, históricamente siempre supimos más o menos cuáles eran nuestros parámetros, donde mejor nos reconocemos nosotros, siendo jóvenes creo que también hacíamos algo similar, de manera más intuitiva, quizá hoy sea algo más ya más formal, pero nunca hay restricciones hacia otros géneros, otras músicas, pero sí tenemos claro, o intentamos tener claro más bien, que lo que nosotros tratamos de potenciar son nuestras virtudes”, reflexiona Gustavo Musso.

En cuanto a la clase magistral -"lo de magistral está por verse”, incide de nuevo Guerschberg-, Pipi Piazzolla tiene clara la premisa: “El concepto de esa clase magistral es que vos podés hacer tu propio jazz desde el lugar donde naciste, que no hace falta que tenga que ser igual al jazz de donde nació, el estilo de Estados Unidos. Que uno puede hacer su propio jazz, como pasa con el fútbol, que nació en Inglaterra y Argentina tiene su propio fútbol, el rock también nació en Inglaterra, ahí está el rock español, el rock argentino, el rock mexicano, todos con sus características. Y siempre se relaciona el jazz con que es de Norteamérica y yo creo que cada país tiene su propio jazz”. “Es una música muy abierta, y hoy en día con toda la globalización y toda la información que hay, es evidente que el jazz tiene que seguir abriéndose cada vez más”, añade el fundador de este grupo.

En relación a lo anterior, Martín Pantyrer también destaca que “el jazz te da algo que no te dan otras músicas más comerciales, que es que nadie te dice lo que tienes que hacer, no tenemos un productor musical acá, nosotros grabamos lo que queremos, más allá de la composición, y eso te lo da esta música popular o este estilo, que no te lo da a veces una música tan comercial”.

Próximo disco con música de Astor Piazzolla

A finales de este año lanzarán Piazzolla 74 en vivo en el Teatro Colón, esa grabación de una noche “extraordinaria”. El disco que están grabando ahora en Red Carpet lo defenderán el próximo año. “Hacemos música por necesidad, si hay un repertorio nuevo que está listo y que ya merece ser grabado, no lo suspendemos por una cuestión de que no nos conviene grabarlo en ese momento. Se graba, porque es una manera también de fijar una etapa y poder pensar hacia adelante. Y bueno, a veces coincide con que son los momentos oportunos, a veces no. Nos ha pasado grabar en Abbey Road y que nos sobre tiempo en el estudio y grabamos más material que fue editado dos o tres años después”, explica Damián Fogiel.

Tras su paso por Mallorca, el sábado actuarán en Ibiza y después regresarán a Argentina, donde les esperan más compromisos progfesionales.