Los hermanos Javier y Rafa Forteza, la naturaleza y el color protagonizarán la nueva temporada en CaixaForum Palma

El centro CaixaForum Palma ha presentado la programación para la nueva temporada 2025-2026, que abrirá el 19 de septiembre con una exposición de los hermanos Javier y Rafa Forteza. En los próximos meses se podrán ver colaboraciones con el Centro Pompidou de París, National Geographic y Es Baluard.

Isabel Salgado, directora del área de exposiciones, colección y CaixaForum+ de la Fundación "la Caixa", y Noemí Vallespir, gestora de planificación y contenidos de CaixaForum Palma, han presentado la nueva temporada que lleva por lema “Creemos en la cultura como motor de transformación social” y que seguirá dirigiéndose a cuatro grandes públicos: familiar, educativo, adulto y gente mayor.

En total, en la temporada 2025-2026, CaixaForum Palma acogerá cuatro exposiciones. La primera de ellas será Rumors infundats. Javier i Rafa Forteza, que será un recorrido por pinturas y esculturas de estos dos creadores que exploran los límites de la imagen y los enigmas del rostro humano. La muestra estará comisariada por David Barro, director de Es Baluard y se podrá ver en la segunda planta del edificio hasta el 11 de enero de 2026.

La siguiente exposición será Art i natura. Un segle de biomorfisme, que se inaugurará el 7 de octubre con la colaboración del Centro Pompidou, lo que permitirá contemplar obras de artistas “de primer nivel” como Picasso, Miró, Le Corbusier, Raoul Hausmann, Jean Arp, Georgia O’Keeffe, Jeremy Deller o Neri Oxman. Esta propuesta mostrará cien años de fascinación artística por el mundo animal, ha comentado Salgado. Esta propuesta unirá arte, ciencia y conciencia ecológica, según la directora del área de exposiciones.

El 26 de marzo se inaugurará Colors del món, en alianza con National Geographic, que exhibirá imágenes de la diversidad de paisajes y culturas, fotografías realizadas por reconocidos fotógrafos. Se podrá visitar hasta el 12 de octubre de 2026.

Y hasta agosto de 2026 se mantendrá la exposición Zuloaga i Anglada Camarasa. Dues visions de la modernitat, en la que se puede comprobar el paralelismo entre el arte de los dos pintores, que además mantuvieron una amistad.

Visitantes de la temporada anterior

Respecto a la temporada anterior, Noemí Vallespir ha explicado que más de 250.000 personas han visitado este centro cultural, de los que solo un 3% eran turistas. De esos visitantes, 190.000 han asistido a alguna actividad y 128.000 han recorrido las exposiciones. Además, unas 9.000 personas en situación de vulnerabilidad social han participado de contenidos de CaixaForum Palma. Las previsiones del centro expositivo y cultural son aumentar la cifra de visitantes a 300.000 en la nueva temporada.

Además, la plataforma CaixaForum+ estrenará nuevos contenidos. El primero de ellos se presentará en Palma, ya que es la serie Navis romana, sobre el hallazgo del pecio de ses Fontanelles. También se podrá ver el thriller The Sleeper, el Caravaggio perdut, de Álvaro Longoria; el documental Red, de Alejandro Marín, sobre la evolución del sida y el estigma del VIH, así como otro sobre el proyecto Kaza en África y el último refugio de los elefantes.