Dos exposiciones celebran los 50 años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora'

El Instituto de Estudios Baleáricos (IEB) ha presentado en el Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears (Coaib) las dos exposiciones que se inaugurarán el próximo 19 de septiembre, dentro del programa de la Nit de l’Art de Palma, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la publicación de la obra Te deix, amor, la mar com a penyora, de Carme Riera.

Por un lado, la exposición Carme Riera, l’amor, la mar, comisariada por Lucía Garau y Bàrbara Galmés y diseñada por Antoni Garau, se podrá ver en el Arxiu del Regne de Mallorca desde el 19 de septiembre hasta el 23 de enero de 2026.

Según ha informado el IEB, el espacio expositivo presentará una muestra de la biografía de la autora y todo lo que rodeó la creación de la compilación de relatos de la obra en el contexto de la época: el nacimiento de Riera en la lectura y la escritura; los maestros y amigos con los cuales se relacionó; los primeros libros que leyó, los que la influyeron, los que ella misma seleccionó de su amplia producción, y los otros autores que también publicaron el mismo año, así como la música que escuchaba, el cine y el teatro que veía o las revistas que compraba.

La exposición se complementará con un preavance del documental producido por Espiral Produccions para IB3 Radiotelevisió de las Illes Balears sobre la vida y la obra de la autora.

Un momento de la presentación en el Colegio de Arquitectos. / Caib

Por otro lado, con motivo del Año Pep Llambías en el Coaib, y coincidiendo con la conmemoración de la celebración del aniversario del relato de Riera, se presentará la instalación Vessant Amor, creada por el artista visual mallorquín en colaboración con Carme Riera.

La sala de exposiciones del COAIB acogerá, en esta ocasión, una instalación comisariada por Montse Torras capaz de integrar el espacio que lo rodea como parte de la obra. La propuesta nace de una conversación entre Carme Riera y Pep Llambías, en la que las palabras entre los dos construyen un relato común, lleno de elementos compartidos: el mar, la nostalgia, los espejos, el azul, el amor o la muerte. La muestra trata de establecer un diálogo respetuoso entre aquello que ya existe y aquello que se quiere decir, sirviéndose de dos ejes esenciales: las palabras y los silencios.

El Govern ha mencionado que la obra de Pep Llambías titulada Però digues-me, què en faré de la tendresa indomable, nítida, que em vessa al fons del mirall? formará parte de la exposición Carme Riera, l’amor, la mar, en el Arxiu del Regne de Mallorca.

Inauguración con 'performance'

Después del acto inaugural presidido por Marga Prohens, presidenta del Gobierno de las Illes Balears, que tendrá lugar el 19 de septiembre a las 19 horas en el Arxiu del Regne de Mallorca, una performance a cargo de Maya Triay, con interpretación de Mar Pérez y Mariona Jaume, servirá de hilo invisible entre las dos ubicaciones de las instalaciones para recuperar de la memoria el relato o, quizás, para construirlo de nuevo a través de nuestra mirada.

El acto de presentación ha contado con la asistencia de Pedro Vidal, secretario autonómico de cultura, Ricarda Vicens, directora general de Cultura, y Jaume Bauzá, consejero de Turismo, Cultura y Deportes, además de las comisarias de las exposiciones, Montse Torras, Bàrbara Galmés y Lucía Garau; el artista visual Pep Llambías y el representante del Coaib, Joan Cerdà Ripoll.