Diagnóstico
La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Haré todo lo posible por curarme"
La intérprete ha informado del diagnóstico a través de sus redes sociales, al tiempo que ha trasladado un mensaje de optimismo y esperanza para sus seguidores
Redacción
La actriz Antonia San Juan ha informado a través de sus redes sociales que se le ha diagnosticado cáncer, al tiempo que ha trasladado un mensaje de optimismo y esperanza para sus seguidores.
San Juan ha detallado que el diagnóstico llegó con la realización de diversas pruebas médicas, después de varios meses aquejada de molestias en la garganta.
“Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales”, ha explicado la intérprete.
“Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico. Tengo cáncer”, ha añadido.
"Cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento”, ha explicado, antes de añadir un mensaje optimista. “Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan”, ha dicho.
Agradecimiento
Una medida que conlleva que se suspendan temporalmente sus planes profesionales. “Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender La ropa vieja de Cuca que estaba ya preparada”, ha avanzado.
“Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”, se ha despedido la intérprete.
