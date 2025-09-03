Port Adriano se sumerge en aguas de Baleares con la exposición 'La voz del mar'

Port Adriano acoge desde el pasado martes la exposición itinerante La voz del mar, organizada por MARE con el apoyo de Port Adriano y otras entidades. La muestra recoge una selección de todas las imágenes ganadoras de la V Edición del Certamen Audiovisual para la Conservación del Mar Balear (2024) y podrá visitarse en la plaza central de Port Adriano hasta el 15 de septiembre, antes de continuar su recorrido por todas las islas.

La exposición ofrece una experiencia inmersiva e interactiva: cada imagen incorpora un código QR que enlaza con la autora o el autor en Instagram, quien, a través de un mensaje de conservación, comparte su visión sobre el mar balear. Con un diseño inspirado en el lenguaje visual de las redes sociales, La voz del mar busca romper barreras y llegar a todo tipo de públicos, invitando a mirar, escuchar y actuar por la conservación marina.

Port Adriano se consolida como puerto líder en España en el compromiso con el medio ambiente y sosteniblidad reafirmando, entre otras acciones, su apoyo al proyecto MARE y su compromiso con la conservación del mar balear, destacando la importancia de proteger este ecosistema y colaborar con las entidades que defienden su salud.

Fotografías que forman parte de la exposición itinerante

Perfil adultos expert: “Cormorán y palometa” de Victor de Valles Ibañez (MARE Animalia); “Margalida de Mar” de Néstor Carda Aroca (MARE Botanica); “Vistas a Ibiza” de Ainhoa Ezkurra (MARE Denuntiare); “El guardián del pecio de Ses Llumetes” de Pedro Riera Llompart (MARE Sapiens) y “Save the Posidonia“ de Claudio Palmisano (MARE Nostrum).

Perfil adultos amateur: “Plumero” de Ivan Ruiz Llobera (MARE Animalia); “Antenas” de Alex Morell (MARE Botanica); “Artesano de nasas” de Fernando Estarellas Calderon (MARE Sapiens); “Pesca Post-mortem” de César Vicente-García (MARE Denuntiare) y “Caballito de Mar” de José Salmerón Pérez (MARE Nostrum).

Perfil jóvenes: “Bosque de pinchos” de Cati Sans Tous (10 años), “Alas de dragón” de Joan Sans Tous (13 años), “Nueva Vida” de Pablo Ángel Wenham Martínez (15 años), “Cirrípedos” de Lluna Mas Escandell (13 años) y “Morena simbiosis” de Kenzo Segura Barajas (12 años).

Mención de Honor Espacios Marinos Protegidos: “Cruce de miradas” de Tony Juan; “Now You See Me, Now You Don't” de Tato Damiani y “Bajo la espuma” de Xavier Mas Ferrà.

En la Mención de Honor Calidad del Agua se ha premiado: “Oasis de colores, en el Mar Balear” de Pedro Riera Llompart; “Pasillo de arena” de Victor de Valles Ibañez y “Diálogos en el crepúsculo de las medusas” de Theo Belafonte. MARE Popularis: “A finales de verano” de Miquel Gomila fue la fotografía más votada por el público. En total, 3.376 personas participaron en esta votación, eligiendo esta imagen como la más valorada.