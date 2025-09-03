Audiovisuales
Núria Abad y Marta Hierro, en la Conferencia de Mujeres Cineastas Hispánicas
Este encuentro internacional se celebrará en la ciudad estadounidense de Worcester
Las periodistas y directoras de documentales Núria Abad y Marta Hierro participarán en la próxima edición del CIMCiH, la Conferencia Internacional de Mujeres Cineastas Hispánicas que se celebrará a finales de octubre en Worcester, en el estado estadounidense de Massachusetts.
La inteligencia artificial, filmar en tiempos de discapacidad, el cine de mujer y la conectividad humana y el cine en la diáspora venezolana son algunos de los temas que se abordarán en un encuentro que reunirá a decenas de profesionales de distintos países de habla hispana.
Núria Abad y Marta Hierro unieron sus caminos profesionales en el 2014, después de una larga trayectoria. El deseo de contar historias en profundidad ya las había conducido al mundo del documental, especializándose en temas sociales, culturales, medioambientales, científicos y de salud.
Fruto de su encuentro nació la productora MOM Works, con la que han desarrollado diferentes proyectos audiovisuales como los largometrajes documentales Dorothea y el Myotragus, María y la película olvidada, Memorias de Puerto Rico, Torrelló davant la càmera, La alcaldesa o El viaje definitivo, así como las series documentales Munar y El Rei o el programa televisivo Balears fa ciència. Han hecho su primera incursión en animación con Dorothea on the rocks y ahora se encuentran preparando la sección infantil de IB3 Televisión.
