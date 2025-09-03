Guinga y un tributo a Naná Vasconcelos son los cabezas de cartel del festival Tensamba en Mallorca

El reputado guitarrista brasileño conocido como Guinga, uno de los mejores de la historia de su país, y el dúo Viva Naná, que homenajea al legendario percusionista Naná Vasconcelos, son los platos fuertes del festival Tensamba.

La tercera edición en Mallorca del encuentro de música brasileña tendrá lugar del 7 al 14 de septiembre con siete conciertos.

El festival originario de Canarias fue impulsado allí hace 22 ediciones y en los últimos años se está expandiendo por todo el mundo, tal como explicó en la presentación el músico brasileño afincado en Mallorca Pedro Rosa, quien organiza Tensamba aquí junto a Red Carpet Productions.

Además de los citados cabezas de cartel, el tercer concierto a nivel internacional será Cada Um Canta Uma, que unirá música brasileña, portuguesa y mediterránea.

El trío de guitarras formado Márcio Faraco, Marco Oliveira y Hugo Arán actuará el viernes 12 a las 20 horas en el Teatre Principal d’Inca; mientras que Viva Naná lo hará el sábado 13 a las 20,30 horas en el Teatre Xesc Forteza (Palma); y Guinga, junto a Mônica Salmaso y Teco Cardoso, llenarán la escena del Xesc Forteza el domingo 14, también a las 20,30 h.

Mônica Salmaso, Guinga y Teco Cardoso / Tensamba

Percusionista chamánico

En palabras de Rosa, el tributo a Vasconcelos a cargo del pianista Fred Soul y el percusionista Zé Luis Nascimento rememorará a quien logró llevar su sonido a «una dimensión casi chamánica, ya que respetó todas las tradiciones indígenas y fusionó la percusión brasileña con la de tribus de diversas culturas de todo el mundo».

Respecto a Guinga, destacó el «honor de clausurar el festival con uno de los mayores compositores que ha visto Brasil, uno de los pilares de la música de este país», que actúa con «la mejor cantante de Brasil de los últimos 20 años y un increíble arreglista», añadió sobre Salmaso y Cardoso.

Resto de conciertos

El resto de conciertos tendrán como protagonistas a artistas de las islas y comenzarán el domingo 7 de septiembre con el grupo de Formentera Wera Trio en el local Door 13, en la calle Caputxines, 13.

El martes 9, el club social de Esment en Son Forteza disfrutará por la mañana de la actuación del dúo formado por Aninha Paschoal y Pedro Rosa, ya que quieren que Tensamba «sea lo más inclusivo posible».

El miércoles 10 en Door 13, la cantante Mery Cantos y el guitarrista Marcos Fonseca fusionarán bossa nova, samba y música popular brasileña con arreglos frescos; y los mismos géneros interpretará el jueves 11 en dicho local la cantante Elena Tovar.

El organizador del festival espera que contribuya a que la cultura brasileña esté más presente en Mallorca, porque «es muy rica y un reflejo de la suma de múltiples influencias».