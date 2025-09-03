El FLEM recordará la relación de Miró con Rafael Alberti con una exposición

El Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM), que celebrará su quinta edición del 2 al 5 de octubre en el Innside Calvià Beach, contará este año con la colaboración de la Fundació Miró, que exhibirá algunas de las litografías que Joan Miró realizó para el poemario Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró escrito por Rafael Alberti y dedicado al pintor.

Creadas hace cincuenta años, estas composiciones reflejan la profunda relación de Miró con la literatura; a lo largo de su trayectoria, el artista encontró en la palabra escrita refugio e inspiración, así como la oportunidad de trabajar con numerosos escritores, evocando la escritura en muchas de sus piezas mediante su caligrafía abstracta.

La exposición, titulada Alberti-Miró, poeta-pintor, reunirá diez de las veinte litografías de la serie, así como algunos poemas de Alberti, para subrayar la relación entre la palabra y la imagen.

“Estamos muy orgullosos de colaborar con la Fundació Miró Mallorca. Es un honor que una institución de renombre internacional participe en el festival. Además, creemos que Joan Miró compartía con el FLEM una misma voluntad: la de democratizar el arte para que pudiera llegar a todo el mundo, lo mismo que hacemos desde el festival con la literatura”, han señalado los organizadores.

Albert Pinya, otro de los atractivos

Además de anunciar esta colaboración, el festival también ha presentado el resto de propuestas que se podrán disfrutar en las Secret Rooms. Las Secret Rooms son uno de los espacios más disruptivos del festival, ya que transforman algunas de las mejores habitaciones del Innside Calvià Beach para ofrecer instalaciones artísticas que combinan la literatura con otras disciplinas, creando instalaciones inmersivas y únicas.

Entre ellas destaca la participación de Albert Pinya. El artista mallorquín con mayor proyección internacional del panorama actual transformará una habitación en una cartografía simbólica, llena de mensajes y referencias relacionadas con el universo creativo del artista. Para ello, Pinya ha estado creando una serie de esculturas textiles que ha desarrollado en colaboración con la patronista Georgina Ordinas y que presentará por primera vez en el FLEM.

Patricia Juncosa, Aina Reus, Miquel Ferrer, Antònia Maria Perelló y Maria Aparicio, hoy en la Fundació Miró / miquel angel canellas

También podrán verse las intervenciones de las ilustradoras Ana Jarén y Patricia Bolaños. Jarén recreará un ambiente inspirado en la estética ‘regency’ para conmemorar el 250 aniversario de Jane Austen. Por su parte, Bolaños trasladará al público a Nueva York con una instalación que evoca el metro icónico de la ciudad. Esta última propuesta servirá como nexo de unión entre FLEM y Live for the Arts, el evento internacional que llevará la cultura mallorquina a Nueva York el próximo 23 de octubre en el Innside New York NOMAD.

A ellas se suman el diseñador y muralista Sergi Solé, que llenará de color y tipografía su habitación, invitando a reflexionar sobre el poder transformador de las palabras, y el tatuador y artista visual Nil Marquès, que llevará a cabo un Flash Day Tattoo donde los asistentes podrán realizarse un tatuaje.