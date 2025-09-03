Fira B! tendrá casi medio centenar de espectáculos escénicos y conciertos en Mallorca

Fira B!, el mercado profesional de artes escénicas y música creadas en Balears, ofrecerá casi medio centenar de espectáculos, como avanzaron este miércoles en la presentación de la programación durante una fiesta para celebrar los diez años de este encuentro de artistas.

El mercado de artes escénicas se desarrollará del 2 al 5 de octubre y el de música será del 6 al 8 de noviembre.

En el primer caso, habrá una treintena de espectáculos de géneros como danza, circo, teatro de texto y de calle, nuevos lenguajes, pasacalles e instalaciones, entre otros.

Por su parte, los músicos escogidos por el Institut d’Estudis Baleàrics podrán exhibir sus creaciones durante tres días y además se han organizado charlas, talleres, presentaciones y encuentros exprés. La página web www.firab.org desglosa toda la programación.

Artistas y programadores

El director del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Llorenç Perelló, destacó durante la presentación en Es Baluard que durante los diez años de la celebración de Fira B! «se ha conseguido consolidar un mercado profesional que conecta artistas de Balears con programadores y festivales internacionales».

Añadió que «esta edición quiere abrir nuevas vías de colaboración, potenciar el intercambio con otros países y seguir dando visibilidad al talento balear».

Tras los discursos, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación de David Cabot, el espectáculo Los Muchísimos, de Mariantònia Oliver, y la música de la DJ Jäglermaister, durante una fiesta que celebró la profesionalización del talento balear.